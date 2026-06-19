Asociaciones se movilizan para enviar material a Viana (Ourense) y el alcalde pide esperar a peritar daños tras riadas

Un vecino trabaja en las labores de limpieza, a 19 de junio de 2026, en Pradocabalos, Viana do Bolo, Ourense, Galicia (España). - Rosa Veiga - Europa Press

OURENSE 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Viana do Bolo (Ourense), Germán García-Ávila (PSdeG), ha instado a esperar a que vecinos damnificados por las riadas del pasado miércoles puedan hacer un peritaje de los daños ocasionados, mientras asociaciones del sector primario de la provincia se han movilizado para trasladar material de recogida a las zonas afectadas.

En concreto, miembros de la Asociación do Sector Primario de Galicia y de la Asociación Espadana se han desplazado este viernes cara a localidades que han sufrido estragos tras las tormentas, para suministrar materiales como carretillas, palas, escobas, fregonas o mangueras.

"El pueblo salva al pueblo y hay que colaborar para que los pueblos sigan vivos y no desaparezcan", han trasladado en declaraciones a Europa Press, acumulando --según han señalado-- más de 3.000 euros en materiales.

Por su parte, el regidor, consultado por Europa Press, ha explicado que el Consistorio ha comunicado a los vecinos de aldeas como A Bouza que "den parte a sus seguros" para llevar a cabo una tasación y que, así, la administración pueda proceder a retirar "todo ese escombro que está acumulado".

LIMPIEZA Y SERVICIOS

En este sentido, ha señalado que, por el momento, el Ayuntamiento ha conseguido que los vecinos recuperen servicios como agua potable y luz, manteniendo contacto, además, con Servicios Sociales para "tratar de ayudar en la limpieza del interior de las casas" de personas de avanzada edad.

"Tenemos constancia de una vecina que tenía una silla de ruedas que desapareció y que tiene un montacargas estropeado y estamos valorando para ver cómo podemos hacer para suministrarlo. Estamos a la espera para ver si podemos abrir una cuenta para ingresar dinero", ha trasladado.

Asimismo, también el presidente de la Diputación de Ourense, Luis Menor, consultado por Europa Press, ha explicado que la administración centra ahora sus labores en la reparación de infraestructuras y la restauración de los servicios.

En esta línea, ha señalado que la Diputación ha movilizado medios materiales y humanos ante los daños en carreteras provinciales, insistiendo en la necesidad de coordinar con otras administraciones "todos los recursos necesarios"