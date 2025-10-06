Atracan a punta de pistola un banco en O Porriño

Archivo - Imagen de recurso de un agente de espaldas. - GUARDIA CIVIL - Archivo

PONTEVEDRA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Dos individuos con la cara tapa y con dos armas "aparentemente" de fuego han atracado una sucursal de Abanca en el centro del municipio pontevedrés de O Porriño este lunes.

Según explican fuentes próximas a la investigación a Europa Press, los hechos ocurrieron a las 13,45 horas de este lunes, en un sucursal de la que se llevaron el dinero de la caja fuerte, una cantidad que no ha trascendido.

Los asaltantes dejaron a los trabajadores del banco y a un cliente atados con bridas antes de huir. Un dispositivo busca a los ladrones autores del robo.