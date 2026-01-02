Audasa sube a 28,1 euros los peajes entre Ferrol y Tui

Archivo - Audasa implanta medidas contra el coronavirus - AUDASA - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

La subida de las tarifas que ha aplicado Audasa, la concesionaria de la autopista AP-9, eleva a 28,1 euros el coste de los peajes entre Ferrol y Tui.

El Ministerio de Transportes aprobó el martes 30 de diciembre la actualización de los peajes de las autopistas de titularidad estatal bajo concesión administrativa para 2026 con un alza de hasta el 4,68%.

Por su parte, Audasa ha publicado las tarifas de la AP-9 en su página web, donde recoge los costes por tramos, y así lo fija en 8,8 euros entre A Coruña y Santiago, 7,55 euros entre Santiago y Pontevedra y 5,05 euros entre Pontevedra y Vigo/Puxeiros.

El recorrido Ferrol-Tui es de 28,1 euros para vehículos ligeros, se sitúa en 24,05 euros para vehículos pesados del tipo 1 y sube a 30,6 para los pesados del tipo 2.

El tipo 1 son turismos de dos ejes y cuatro ruedas con remolque de un eje con rueda gemela, furgones y furgonetas de dos ejes y cuatro ruedas con remolque de un eje con rueda gemela, camiones de dos ejes, autocares de dos o tres ejes y autocares de dos ejes con remolque de un eje, camiones de tres ejes y camiones de dos ejes con remolque de un eje.

El tipo 2, turismos de dos ejes y cuatro ruedas con remolque de dos ejes y al menos un eje con rueda gemela, camiones y autocares con o sin remolque con un total de cuatro ejes o más, furgones y furgonetas (de dos ejes y cuatro ruedas con remolque de dos o más ejes y al menos un eje con rueda gemela).