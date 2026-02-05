La Audiencia de A Coruña condena a cuatro años al conductor que causó la muerte de un matrimonio en Nochebuena de 2020

SANTIAGO DE COMPOSTELA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de A Coruña condena a cuatro años y dos meses de cárcel al conductor que colisionó el día de Nochebuena del 2020 contra un vehículo en el que viajaba un matrimonio, que falleció.

El tribunal lo considera autor de dos delitos de homicidio por imprudencia grave y de un delito de lesiones por imprudencia grave, así como de delitos contra la seguridad vial, por los que también le impone la privación del derecho a conducir durante seis años y dos meses.

La sala explica que el acusado, al conducir a una velocidad superior a 120 kilómetros por hora en una vía urbana con límite de 50 kilómetros por hora, impactó contra otro coche, lo que provocó la muerte de dos personas y le causó lesiones a otra.

El tribunal considera que la conducta del sospechoso, que no realizó maniobra de frenado al aproximarse al cruce, constituyó una imprudencia grave, dado el riesgo evidente que su velocidad inadecuada generaba.

"El riesgo de que pudiera producirse un siniestro con graves consecuencias --como así sucedió-- era elevado y evidente, sin que el acusado realizara maniobra alguna para aminorarlo, pues no hizo uso del sistema de frenado al ver al vehículo interponerse en su trayectoria", destacan los magistrados.

Concluyen que incurrió "en una absoluta falta de previsión y cuidado, en una intolerable infracción del deber de cuidado con desprecio a las normas más elementales de cautela, originando un riesgo físico que produce el resultado dañoso, lo que constituye una imprudencia grave, causa determinante del fatal resultado producido".

La sentencia no es firme, pues cabe interponer recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).