La Audiencia de A Coruña juzga a un hombre por agresión sexual a su expareja

A CORUÑA, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

La sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña celebrará el día 7 el juicio contra un hombre acusado de agredir sexualmente a su expareja.

Según el escrito fiscal, ambos mantuvieron una relación desde 2021 hasta septiembre de 2023, llegando a convivir varios meses en Santiago de Compostela.

Ya con posterioridad, el 22 de marzo del 2024, el hombre acudió al domicilio de su expareja, pidiéndole retomar la relación. Luego la empujó sobre la cama y comenzó a besarla, al tiempo que le realizó tocamientos. Ella consiguió apartarlo dándole una patada.

Fiscalía considera los hechos constitutivos de un delito de agresión sexual y pide para el hombre una condena de tres años de prisión, además de indemnización de 3.000 euros para la mujer.