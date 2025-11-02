La Audiencia de A Coruña juzga a una mujer que accedió a una vivienda sin permiso alegando que era suya

A CORUÑA, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de A Coruña celebrará los días 4, 5 y 6, con Tribunal del Jurado, un juicio por delitos de violación de morada y hurto leve. En el banquillo de los acusados, se sentará una mujer para la que Fiscalía pide dos años de prisión, además del pago de una multa e indemnización para los afectados.

Los hechos se produjeron en mayo de 2022 cuando, según recoge el escrito fiscal, accedió, pasada la una de la tarde, por el patio interior a la vivienda de otra familia. La denunciante, que se encontraba en el jardín de la casa, vio a la acusada en el salón y se dirigió a ella para preguntarle que hacía allí.

Entonces, emprendieron una discusión porque la procesada "manifestaba que la vivienda era suya, pidiéndole la denunciante que abandonase el domicilio". Ante la resistencia que ofreció, le advirtió que llamaría a la Guardia Civil si no se iba, abandonando entonces la casa.

Previamente, el marido de la denunciante vio como la acusada accedía al interior del vehículo del matrimonio, que se encontraba estacionado en el patio de la casa. En el mismo instante que abandona el domicilio pasaba una patrulla de la Guardia Civil y le pusieron en conocimiento lo sucedido.

En el momento que la acusada abandona la casa, dado que el vehículo tenía las puertas abiertas y su interior estaba todo revuelto, pudieron comprobar que les faltaba, el mando a distancia del portal, unas gafas de sol de marca, cien euros y el certificado covid del hombre.

El Ministerio Público pide dos años de prisión por un delito de allanamiento de morada y la prohibición de acercarse a menos de cinco metros de la denunciante, de su marido y de su hija. También pide por un delito de hurto leve la imposición de una multa.