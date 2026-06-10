La Audiencia de Lugo impone más de cuatro años de cárcel a un hombre por una agresión sexual a una niña de 5 años

LUGO 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Lugo ha condenado a un hombre a una pena de cuatro años y tres meses de prisión como autor de un delito de agresión sexual cometido contra una niña de cinco años de edad. Además, deberá pagar 15.000 euros a los padres de la menor en concepto de indemnización.

Según recoge la sentencia, los hechos ocurrieron cuando el acusado se encontraba al cuidado de la menor en su vivienda, aprovechando la ausencia de los padres de la niña para llevar a cabo la agresión, que consistió en llevarla a la habitación para hacerle tocamientos en la vagina, por encima de la ropa.

El tribunal considera probado lo sucedido tras valorar las declaraciones de la víctima, así como los testimonios aportados por sus progenitores y por los profesionales que intervinieron en su atención. Además, reconoce el agravante que supone el hecho de tener solo 5 años "pues no contaba con la capacidad para poner oponerse".

Los magistrados concluyen que las pruebas practicadas durante el proceso permiten acreditar la responsabilidad del condenado en los hechos enjuiciados, por lo que acuerdan imponerle la citada pena de prisión. Lo que no se considera probado que esta conducta se repitiera en más ocasiones.

Durante el juicio, la Fiscalía pidió una pena de 5 años y 6 meses de prisión mientras que la acusación particular la elevó a 6 años. En el juicio, la defensa pidió la nulidad de las actuaciones en base a que no recibió una declaración como investigado, pero la sala ha determinado que no hay circunstancias que lo avalen.

EXPULSIÓN DEL PAÍS

Además de la pena de cárcel, recibe una orden de alejamiento durante 8 años y la expulsión del país cuando haya cumplido partes de la condena o tenga la libertad condicional, ya que el condenado es de nacionalidad colombiana.

La resolución judicial todavía no es firme y podrá ser recurrida ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).