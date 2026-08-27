La Audiencia de Madrid reabre una causa contra Suso de Toro, denunciado por delito de odio por una entidad proisraelí

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado reabrir una causa contra el escritor Suso de Toro, que fue denunciado por la organización proisraelí Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM) por un supuesto delito de odio de carácter antisemita en base a tuits publicados entre febrero y marzo de 2024 donde, entre otros, hablaba de Israel como "un estado genocida".

Un auto de la Sección nº 07 de la Audiencia, con fecha de julio de 2026 y al que ha tenido acceso Europa Press, considera que el sobreseimiento provisional y archivo de la causa acordado en mayo de 2025 fue "prematuro" y que, "al menos", debería tomarse declaración al denunciado "a fin de que exponga la intención de sus manifestaciones".

También con el objetivo de recibir "la supuesta rectificación que parece que pudo hacer de alguna parte o de todas sus publicaciones" y que, según los magistrados, no consta en la causa "salvo a través de una noticia sobre ello". De este modo, han estimado el recurso presentado por ACOM al juzgar que se están valorando los elementos del delito "sin datos suficientes".

Los tuits que son objeto de la denuncia son un total de tres, publicados el 25 de febrero, el 3 de marzo y el 19 de marzo de 2024. El segundo de ellos, y en el que más se hace hincapié por la "polémica" generada, decía: "Al final los sionistas con su crueldad sin frenos convencen de que, después de todom los nazis no eran tan malos. Tantas películas de Auschwitz y resulta que Gaza es peor. Que empiecen Spielberg y Polansky a hacer la película. La harán? Ah, no, que no conviene a Israel".

Este mensaje, sin embargo, fue eliminado por su autor, que indicó en otro tuit que estaba "mal redactado" y recalcó que su intención era "denunciar el genocidio palestino, no justificar el de los judíos europeos evidentemente".

Otra de las publicaciones cuestionadas dice que "Israel es un estado genocida... y una población adoctrinada en el racismo y el odio más" y la última insiste en esto mismo, en referencia a Eurovisión: "Rusia no tendrá un sistema político muy democrático, a diferencia de ese estado donde pueden escoger entre Biden o Trump. Pero Israel, esa 'democracia' que nos dice, es un estado genocida. 'Boicot a Eurovisión'".

SUSO DE TORO ASEGURA NO TENER "COMUNICACIÓN OFICIAL"

El propio escritor se ha hecho eco de la reapertura de las diligencias judiciales en una publicación en redes sociales esta semana, aunque ha asegurado en ella no haber recibido todavía "comunicación oficial" sobre la misma. Según ha compartido, su información se limita a la recogida por ACOM, que acumula varias causas abiertas de carácter similar --incluida una al Ministerio de Consumo--.

En su comunicado, la entidad, que se autodefine como la "organización pro-Israel referencia en España", ha valorado "muy positivamente" el auto. En este sentido, considera que la resolución supone un "importante respaldo judicial" a la tesis que ha mantenido "desde el primer momento", que consiste en que las expresiones denunciadas "configuran un discurso de odio antisemita que deshumaniza y criminaliza colectivamente al pueblo judío".

Este contenido es al que De Toro ha respondido en sus redes sociales: "¿Qué me supone esto? ¿Qué consecuencias me trae? No lo sé. De entrada, introduce una nueva preocupación en mi vida. Si soy convocado a declarar a la Audiencia de Madrid, lo sabré entonces. No es la primera vez que el Estado de Israel me intimida con alguno de sus instrumentos".

"¿Debo arrepentirme de tener escrito comparaciones entre el nazismo alemán y lo que hace el Estado sionista en Palestina? No me puedo ni me debo arrepentir", ha proseguido el autor, que ha remarcado que la población israelí no puede argumentar que "desconoce" lo que hace su gobierno. "Matar niños y niñas y población civil indefensa en su propia tierra y encerrada en campos de extermino", ha incidido.

RESPALDO DEL BNG Y LOS ESCRITORES GALLEGOS

Tras compartir lo ocurrido en redes sociales, el escritor ha recibido diversas muestras de apoyo público. Entre ellas, el BNG ha expresado su "más firme solidaridad" con él y ve "profundamente preocupante" que "la denuncia de crímenes contra la población civil y la defensa de los derechos humanos puedan ser presentadas como una incitación de odio antisemita".

También la Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega (AELG) ha hecho público su apoyo al compostelano: "Esos ataques proceden de un lobby proisraelí que alardaea de haber denunciado a nuestro autor en la Audiencia Nacional por tener criticado el Estado de Israel por sus acciones contra Gaza y el pueblo palestino".

Además, esta entidad ha avanzado que estudiará las medidas legales de respuesta frente a estas "agresiones", dado que considera la libertad de expresión y de creación como "inalienable e imprescindible", en palabras de su presidente, Cesáreo Sánchez.