La Audiencia de Ourense pide la extradición desde Cuba del prófugo condenado por violación a una alumna

OURENSE, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Ourense emitió el pasado 31 de octubre un auto de solicitud de extradición desde Cuba de Martiño Ramos Soto, el profesor de Ourense condenado a 13 años de cárcel por abusar sexualmente de una de sus alumnas, quien se fugó antes de entrar en prisión.

Según han explicado a Europa Press fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), la Audiencia Provincial recibió información policial de que el prófugo había sido localizado en Cuba, por lo que el 31 de octubre dictó orden internacional de detención y pidió "inmediatamente" la extradición.

Según las fuentes del TSXG consultadas, la petición de extradición "ya ha sido tramitada por el Ministerio de Justicia". No obstante, no existe un tratado activo de extradición con Cuba.

"La Policía ya llevaba tiempo trabajando en este caso en concreto y barajaba diferentes lugares en los que podría estar, pero parece que definitivamente fue localizado en Cuba", ha asegurado en un audio difundido a los medios el subdelegado del Gobierno en Ourense, Eladio Santos.

Según ha detallado la Subdelegación del Gobierno, "los últimos datos de la Policía confirman que está en Cuba" y la Interpol ya ha sido notificada, una información que fue adelantada este domingo por 'El Español'.

El propio subdelegado del Gobierno ha corroborado que "no hay un tratado efectivo y activo de extradición", aún así, "el Gobierno de España y la Policía siguen trabajando para que esta persona cumpla definitivamente su condena en España".

Natural de Ourense y de 50 años, Martiño Soto era profesor en Ourense y fue condenado a 13 años de prisión por abusos sexuales a una alumna menor de edad mediante prácticas "sádicas" cuando la víctima tenía entre 12 y 16 años.