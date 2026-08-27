La Audiencia de Vigo confirma la condena a un menor que amenazó a una profesora: "Si me encuentras por la calle, corre"

VIGO 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La sección quinta de la Audiencia de Pontevedra, con sede en Vigo, ha confirmado la medida de 8 meses de libertad vigilada impuesta a un menor por amenazar e intimidar a una profesora de su instituto que le había expulsado de clase por su mal comportamiento, en enero de 2025.

El juzgado de menores de Pontevedra consideró probado que, cuando esta docente expulsó al alumno, el menor se dirigió a ella con expresiones como "¿me vas a expulsar por esto, tía, de qué vas?", "que puto asco me das, siempre igual, te odio con todas mis fuerzas", "si me encuentras por la calle ya verás lo que te va a pasar, no vas a quedar viva, corre, corre, que si no ya verás lo que te va a pasar, ya verás como te vas a callar, a partir de ese momento no vas a hablar nunca más", u "ojalá tengas un cáncer, un cáncer de pulmón".

Como consecuencia de esas amenazas, la profesora acabó atemorizada, temiendo por su integridad física, teniendo en cuenta los antecedentes del estudiante, que ya había sido expulsado y sancionado con anterioridad en varias ocasiones por otros incidentes.

El informe forense expone que la profesora sufrió un daño psíquico con reagudización sintomática de trastorno adaptativo previo, y que tuvo que estar de baja varios meses. Por todo ello, el tribunal impuso al menor la medida de 8 meses de libertad vigilada, obligación de participar en un programa de resolución de conflictos y someterse a seguimiento psicológico o psiquiátrico; además, sus padres deberán de indemnizar a la docente con 2.000 euros.

El menor interpuso recurso, pero la Audiencia ha rechazado sus argumentos y ha validado la decisión del juzgado de Menores, exponiendo en su resolución que las expresiones proferidas por el alumno fueron "objetivamente intimidatorias".