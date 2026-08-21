El australiano Mattew Wright ultima en A Illa de Arousa (Pontevedra) su vuelta al mundo en solitario y sin escalas

PONTEVEDRA, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El médico australiano Mattew Wright ultima en el municipio pontevedrés de A Illa de Arousa los preparativos para iniciar a bordo del velero 'Agitator' una vuelta al mundo en solitario y sin escalas.

La salida está prevista para el domingo 30 de agosto a las 12.00 horas desde A Illa. La travesía será de más de 27.000 millas náuticas, equivalentes a más de 50.000 kilómetros, y está previsto que la navegación se prolongue durante unos ocho meses, en solitario y sin escalas.

En los últimos días han completado distintos trabajos en la embarcación y este jueves se instalaron los rótulos que llevarán el nombre de A Illa de Arousa durante toda la travesía: 'Desde A Illa de Arousa', en uno de los costados, y 'Ata A Illa de Arousa', en el otro.

Con motivo de estos últimos preparativos, Wright recibió la visita del alcalde de A Illa de Arousa, Luis Arosa, y del concejal Manuel Suárez. El Ayuntamiento, junto con la Escuela de Navegación Tradicional 'Dorna', es patrocinador del evento.

Antes de iniciar la travesía, el navegante ofrecerá el próximo martes, día 25, una charla-coloquio en el Museo de A Conserva, a las 20.00 horas. La convocatoria está abierta al público y especialmente dirigida a los aficionados a la navegación y a la aventura.

La organización anima a los aficionados a la navegación a acompañar a Wright durante sus primeras millas, antes de que continúe en solitario el que será su recorrido alrededor del mundo.