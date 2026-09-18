Autónomos y feriantes exigen al gobierno de O Porriño que "deje de poner trabas" a atracciones de las fiestas del Cristo

VIGO 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Gallega de Trabajadores Autónomos y del Mar (Agtamar-UPTA) y la Asociación de Empresarios y Empresarias de Atracciones de Feria de Galicia (Emafega) han exigido al Ayuntamiento de O Porriño (Pontevedra) que "deje de poner trabas" al montaje de las atracciones de las fiestas del Cristo.

En un comunicado conjunto, ambas asociaciones han mostrado su "profunda preocupación" por la situación que están viviendo los profesionales de las atracciones de feria que pretenden operar en las fiestas de la localidad este septiembre.

"La polémica se produce apenas unas semanas después de la sentencia que establece que el régimen general aplicable a las atracciones de feria es el de declaración responsable y considera contrario a Derecho el régimen de autorización administrativa previa que venía exigiendo el Ayuntamiento. La resolución también señala que los requisitos o condiciones adicionales deben establecerse mediante la correspondiente ordenanza o reglamento y no a través de unas bases, un decreto de Alcaldía o requerimientos individuales", reivindican autónomos y feriantes.

Sin embargo, Emafega denuncia que esta misma semana una de las atracciones ha recibido un nuevo requerimiento municipal que vuelve a reclamar documentación y contenidos adicionales sin identificar, según la asociación, la disposición normativa concreta que establece su obligatoriedad.

"La situación resulta especialmente preocupante porque las propias bases municipales permitían iniciar el montaje de las atracciones desde el 14 de septiembre, mientras que varios días después todavía se estaban realizando requerimientos que impedían continuar con la instalación hasta que el Ayuntamiento verificase la subsanación de la documentación", añaden.

Para ellos, el gobierno local "no puede jugar con la legalidad", por lo que han exigido que se cumpla la sentencia y se actúe con "absoluta seguridad jurídica".

"Los profesionales del sector quieren poder trabajar y velan en todo momento por la seguridad de los consumidores. Nadie tiene más interés que nosotros en que las atracciones funcionen con todas las garantías y cumpliendo escrupulosamente la normativa. Lo que no podemos aceptar es que se creen obstáculos o se exijan requisitos que no estén claramente amparados por la legislación", han insistido.