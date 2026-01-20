La financiación autonómica centrará el primer pleno del año, en el que comparecerá el conselleiro de Facenda

Reunión de la junta de portavoces del Parlamento de Galicia. - PARLAMENTO

El conselleiro de Facenda e Administración Pública, Miguel Corgos, comparecerá, a petición propia, en el primer pleno del 2026 en la Cámara gallega para informar del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF)celebrado el 14 de enero, mientras que el portavoz del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, preguntará al presidente de la Xunta por la financiación de los servicios públicos, y la líder del BNG, Ana Pontón, exigirá explicaciones sobre "el colapso" en la Atención Primaria y las urgencias hospitalarias.

Así lo han avanzado en rueda de prensa tras la junta de portavoces el diputado del Grupo Popular, Alberto Pazos, y la viceportavoz del Bloque Olalla Rodil. Una comparecencia habitual ante los medios a la que no ha acudido este martes ningún representante del PSdeG tras haber suspendido todos los actos hasta el jueves en línea con la directriz marcada por el PSOE federal en señal de dolor por el accidente ferroviario de Adamuz.

Por otro lado, las protestas del sector primario de las últimas semanas ante el acuerdo Unión Europea-Mercosur también serán protagonistas en el pleno que se celebrará los días 27 y 28 de enero en el Pazo do Hórreo.

El BNG llevará una proposición no de ley para instar a todos los grupos a rechazar este acuerdo comercial "lesivo para los intereses de Galicia" y el PPdeG reclamará al Gobierno central que rechace cualquier propuesta para la PAC que implique reducción de fondos europeos para el sector en el próximo marco financiero.

Asimismo, la Cámara acogerá el debate para la aprobación del proyecto de ley del clima de Galicia con la que la Xunta pretende situarse como la primera comunidad en "fijar por ley el reto de la neutralidad climática".

