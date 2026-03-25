AV.- La oposición en Santiago tumba los presupuestos municipales y abre la puerta a la cuestión de confianza

El Gobierno local de Santiago de Compostela (BNG y CA) se queda solo en la votación de los presupuestos municipales, a 25 de marzo de 2026. - AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El 'no' del PP y la abstención de las concejalas no adscritas y el PSOE han impedido que salgan adelante los presupuestos municipales de Santiago, que solo han tenido el sí del bipartito (BNG y Compostela Aberta --CA--). El escenario actual abre la puerta a que la alcaldesa, Goretti Sanmartín, se someta a una cuestión de confianza, un mecanismo que ya avanzó que utilizaría de llegar a ser necesario.

La regidora ha censurado la posición del resto de la corporación municipal y ha instado a "pensar en la ciudadanía" de Santiago. "¿Qué gana si no hay presupuestos?", ha preguntado de forma retórica y, a continuación, se ha respondido: "No gana nada. Quien no vota a favor lo que está haciendo es que haya que esperar para que estos presupuestos entren en vigor".

Este comentario es una alusión al funcionamiento de la cuestión de confianza. Si la alcaldesa recurre a ella, tiene que convocar un pleno en el que se votará si le concede o no la confianza para seguir en el cargo. Si así sucede, se inicia un plazo de 30 días en el que, a su fin, las cuentas quedarán aprobadas automáticamente si nadie presentó antes una moción de censura.

En este sentido, el portavoz del PP, Borja Verea, que se ha referido al resto de la corporación como el "tripartito de los líos", ha dado "toda la razón" --con tono sarcástico-- a la alcaldesa. Así, ha pronosticado que, como el PSOE y las no adscritas "no quieren" que él sea el alcalde, "en 30 días estos presupuestos van a estar aprobados": "¿A qué viene este paripé?".

Por su parte, el PSOE y las concejalas no adscritas --expulsadas del Grupo Socialista en mayo de 2025--, que apoyaron a Sanmartín en la investidura y votaron a favor de las cuentas en ocasiones anteriores, han centrado sus críticas en los resultados de las negociaciones realizadas en los últimos meses.

De esta forma, las no adscritas han reprochado un "incumplimiento" de acuerdos alcanzados con ellas. Por su parte, los socialistas han censurado un "nuevo intento de desplazar a la oposición la responsabilidad".

"BIENESTAR COLECTIVO"

En su defensa de las cuentas, el concejal de Hacienda, Manuel César, ha manifestado la voluntad del equipo de gobierno de "seguir acrecentando el bienestar colectivo" de cara a avanzar cara a una "Compostela diversa e igualitaria".

César sí ha reivindicado que "muchas" de las propuestas están negociadas, como la intervención de parques infantiles, el arreglo de pavimentos y otras obras en espacios deportivos. También ha apuntado que estas conversaciones "confirmaron la coincidencia" en otras actuaciones, como la elaboración del censo de viviendas vacías o el estudio de equipamientos culturales, entre otros.

Además, ha remarcado que, "independientemente del proceso negociador", el presupuesto permitirá adjudicar el nuevo contrato de transporte urbano, al que destinarán este año 8,7 millones. Asimismo, acrecentarán la dotación para los servicios de madrugadores y de comedor, con más de 1 millón de euros de subida, y del Servizo de Axuda no Fogar (SAF), con un incremento de 300.000 euros.

Por su parte, la teniente de alcaldesa, María Rozas, ha destacado que el gasto social será de 177 euros por habitante, lo que superará así al de otras ciudadades gallegas, como Vigo y A Coruña, según ella misma ha citado. Este ha sido uno de los puntos que la portavoz de CA ha subrayado sobre las cuestas después de manifestar su "frustración" por el hecho de que la discusión haya estado centrada en "tacticismos" y no en las "políticas públicas".

((Habrá ampliación))