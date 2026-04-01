Avantespacia impulsa un proyecto de 43 viviendas en Sanxenxo (Pontevedra) - AVANTESPACIA

PONTEVEDRA, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

Avantespacia, promotora inmobiliaria con presencia en las principales ciudades españolas, ha iniciado en Galicia la comercialización de una nueva promoción: Dornas de Sanxenxo, un proyecto que prevé construir un total de 43 viviendas en esta localidad de las Rías Baixas, a 400 metros de la playa de Silgar.

En un comunicado, la promotora ha detallado que la actuación se ubicará en dos parcelas emplazadas en el PEI-15 de Sanxenxo, ámbito de reciente urbanización al que se accede desde la calle Progreso.

Las viviendas incluirán una plaza de aparcamiento por cada una de ellas, a las que, además, se sumarán 46 estacionamientos adicionales que no estarán vinculados a los hogares.

En concreto, según ha destacado Avantespacia el proyecto se articula en dos bloques diferenciados, de 14 y 29 viviendas, respectivamente, con un diseño y arquitectura que se integra de forma respetuosa en su entorno, al tiempo que concede especial relevancia a la funcionalidad y confort de los espacios.

Serán pisos de 1, 2 y 3 dormitorios, con cocinas totalmente equipadas (frigorífico combi integrable, lavavajillas integrable, placa de inducción, horno eléctrico, microondas y campana extractora integrada), baños alicatados con cerámica de primera calidad, pavimentos con gres porcelánico gran formato -también en las terrazas exteriores y en el solárium-, habitaciones con armarios empotrados modulares y puerta de entrada blindada.

Además, Dornas de Sanxenxo dispondrá de otros servicios extra, como una zona de paquetería digital. Para la comercialización de este nuevo proyecto, Avantespacia dispone de una oficina comercial, situada en la calle Luis Vidal Rocha, número 4, bajo.

Todas las personas interesadas pueden recibir la información que precisen sobre esta nueva promoción en la que la promotora ha señalado que se prima la sostenibilidad y la eficiencia energética para ganar en calidad de vida, con un compromiso real y efectivo con el medio ambiente.

MEDIDAS PARA EL AHORRO ENERGÉTICO

Así, se fomentará el ahorro energético a través de paneles fotovoltaicos en la cubierta, reduciendo el consumo de energía y las emisiones directas de CO2; así como la utilización de energías renovables para la producción de agua caliente sanitaria y climatización a través de la aerotermia.

En paralelo, se instalarán sensores de presencia en portales para un menor consumo, además de sistemas de ventilación y regulación térmica en las viviendas. También se habilitará un sistema de calefacción mediante suelo radiante, lo que permite también aumentar el espacio útil de la vivienda ante la ausencia de radiadores; además de la instalación de aire acondicionado (frío/calor) individual y conectable a la unidad interior de aerotermia.