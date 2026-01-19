Avanza la repotenciación eólica con la tramitación de siete solicitudes para eliminar 222 aerogeneradores

Archivo - Una vaca pasta frente a aerogeneradores en el Parque eólico de Montouto, de la Serra do Xistral, en la comarca de Terra Cha, a 22 de febrero de 2022, en Abadín, en Lugo, Galicia (España). La nueva ley de eólicos que prepara la Xunta de Galicia g - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

La Xunta tramita siete nuevas solicitudes de repotenciación presentadas en los últimos meses por los promotores de otros tantos parques eólicos ya instalados en la comunidad.

En concreto, se trata de Barbanza I (con 60 aerogeneradores, que pretende pasar a cuatro), Barbanza II (de 26 a dos), Farelo repotenciación (18 a cuatro), Serra da Loba repotenciación (18 a cinco), Monte Treito repotenciación (40 a siete), Serra do Cando repotenciación (44 a siete) y Monte Seixo Cando repotenciación (53 a ocho).

Así lo recoge un informe conjunto de las consellerías de Medio Ambiente y Economía, que analizó este lunes el Consello y que señala que, en caso de que sean autorizados, estos proyectos permitirán eliminar 222 aerogeneradores, para pasar de los 259 que tienen a día de hoy a 37, manteniendo la misma potencia (más de 190 MW).

Según ha sido informado el Consello, estas mejoras se conseguirán "apostando por una mayor eficiencia de los actuales parques", ya que "con muchos menos aerogeneradores se puede, con la misma potencia, incrementar en un 35% la producción energética2.

Entre 2024 y 2025 la Xunta aprobó la repotenciación de otros nueve parques, de los que tres ya están en estos momentos en obras. Estima que, con la ejecución de los siete proyectos en tramitación y los nueve autorizados, los 16 parques pasarán de producir 1.108.000 MW hora/año a 1.495.000 MW hora/año. También prevé que se pueda evitar la emisión de 702.650 toneladas de dióxido de carbono anualmente a la atmósfera.

En total, destaca que Galicia está "en disposición" de reducir el número de aerogeneradores instalados de 620 a 111.

En paralelo, la Xunta reivindica la reducción de plazos de autorización administrativa y asegura que "esta agilización ya se percibió en la tramitación de la mayoría de los nueve proyectos autorizados en los dos últimos años y la previsión es que las siete nuevas solicitudes se resuelvan a lo largo de 2026".

A mayores, informa de que en la actualidad la potencia eólica instalada en Galicai es de 4.022 MW entre 194 parques en funcionamiento y que "de las 140 instalaciones autorizadas y sin operar --incluidos los nueve proyectos de repotenciación--, un total de 92 con una potencia de 2.512 MW están afectadas por recursos judiciales".

"Esta situación tiene un impacto directo en los objetivos gallegos de descarbonización", avisa.

AYUDAS RENOVABLES

Por otra parte, el Consello ha evaluado este lunes la nueva convocatoria de ayudas que va a lanzar la Consellería de Economía a través del Instituto Enerxético de Galicia (Inega) para fomentar el uso de fuentes de energía renovables, para empresas, administraciones y entidades sin ánimo de lucro.

El Gobierno gallego cuenta con 17,5 millones de euros en cuatro líneas de apoyo con las que espera movilizar casi 52 millones de euros y alcanzar "importantes ahorros energéticos". Las bases de la convocatoria saldrán publicadas este martes 20 de enero en el Diario Oficial de Galicia (DOG).