Archivo - Fuerte oleaje y tiempo anticiclónico, a 21 de febrero de 2022, en A Coruña, Galicia (España). La Direccion Xeral de Emerxencias e Interior da Vicepresidencia da Xunta ha anunciado una alerta naranja por temporal costero a partir de la jornada de - M. Dylan - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El aviso naranja por temporal costero en A Coruña y Pontevedra permanecerá activo este martes, jornada en la que estará activa la alerta amarilla por nieve en las montañas de Lugo y Ourense, en el interior de Pontevedra y sur de Ourense.

En concreto, según la información de MeteoGalicia, durante toda la jornada, estará activo el aviso naranja por olas que podrán alcanzar los seis metros en las provincias de A Coruña y Pontevedra; mientras en la zona de A Mariña, la alerta será amarilla.

Además, desde las 00,00 horas hasta las 12,00 horas, habrá aviso amarillo por acumulaciones de nieve superiores a los cinco centímetros por encima de los 1.000 metros en las montañas de Lugo y Ourense.

También estará en alerta amarilla el interior de Pontevedra desde las 00,00 horas hasta las 9,00 horas por acumulaciones superiores a los dos centímetros por encima de los 800 metros; así como en el sur de Ourense, donde la alerta permanecerá desde las 00,00 horas hasta las 12,00 horas.