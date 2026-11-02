El Ayuntamiento de Pontevedra aprueba una modificación de crédito de 11,1 millones para financiar 44 actuaciones

PONTEVEDRA, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El pleno extraordinario del Ayuntamiento de Pontevedra ha aprobado este lunes una modificación de crédito, por valor de 11,1 millones de euros, destinada a financiar 44 actuaciones en distintos barrios de la ciudad y parroquias rurales. La propuesta ha salido adelante con los votos favorables del BNG y el PSOE y la abstención del Partido Popular.

El concejal de Economía y Hacienda, Raimundo González Carballo, ha explicado que la operación se financiará con cargo a los remanentes presupuestarios, sin necesidad de recurrir a préstamos bancarios. Según ha destacado, el Ayuntamiento mantiene su situación de deuda cero sin incrementar tasas ni impuestos por decimotercer año consecutivo.

González Carballo ha detallado que la modificación incluye 44 partidas presupuestarias, de las que 40 corresponden a obras concretas y las cuatro restantes a expropiaciones necesarias para habilitar nuevos espacios públicos.

Entre los proyectos previstos figuran la reforma integral de las calles Altamira y Vilar Ponte, la construcción de un nuevo colector en José Malvar, la renovación del alumbrado público en zonas de Salcedo y Tomeza, la renaturalización del aparcamiento disuasorio de Mollavao y la reforma integral del césped del estadio de Pasarón.

También se contempla la creación de una nueva sede de emergencias en San Mauro y otras intervenciones que, según ha indicado el edil, se distribuirán por numerosos barrios de Pontevedra y distintas parroquias del rural.

Por su parte, el portavoz municipal del PP, Rafa Domínguez, ha esgrimido un informe de los servicios jurídicos municipales que, según ha señalado, reprocha al gobierno local la "falta de coherencia" con sus propias planificaciones y considera que no existe una situación de urgencia que justifique la operación.

Domínguez ha asegurado también que el documento advierte de un posible incumplimiento del principio de anualidad presupuestaria. A su juicio, estas circunstancias podrían obligar al Ayuntamiento a someterse a un Plan Económico y Financiero.

El portavoz popular ha apuntado que, con esta modificación, "probablemente el gobierno local ya esté pensando en prorrogar el presupuesto del año que viene". "Los técnicos municipales les han quitado la careta", ha afirmado.

Asimismo, ha criticado que las actuaciones incluidas no cuenten, según su interpretación de los informes técnicos, con proyectos o memorias justificativas. En este sentido, ha calificado la propuesta de "un brindis al sol" y ha asegurado que las intervenciones "no tienen detrás un proyecto ni siquiera anteproyecto". "No es que estén maduros, es que ni siquiera están verdes", ha añadido.

Domínguez ha definido la iniciativa como "publicidad vacía" y ha sostenido que está "solo en la imaginación de Lores". Pese a estas críticas, el PP no ha votado en contra de la modificación de crédito y ha optado por la abstención.

En respuesta a las críticas, el concejal socialista Iván Puentes ha reprochado al Partido Popular su postura, al considerar que mantiene criterios diferentes ante las mismas actuaciones en función de si se debaten en el Ayuntamiento o en la Diputación.

Puentes también ha censurado que los populares utilicen "párrafos sueltos" de los informes municipales y les ha instado a concretar su rechazo a las inversiones propuestas. "Digan una sola de estas actuaciones que contiene la modificación de crédito de las que ustedes estén en contra", ha reclamado.

"Están ustedes haciendo lo mismo que PP y VOX en el Congreso, decir que no a todo lo que venga del Gobierno", ha manifestado el edil socialista, antes de pedir a los populares "valentía".

Por último, Puentes ha defendido que la modificación de crédito pactada por el BNG y el PSOE responde a criterios de mejora del bienestar y de los servicios públicos, impulso de la transformación verde de la ciudad, extensión de un urbanismo más amable a los barrios y atención a las demandas de vecinos y colectivos.