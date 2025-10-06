El Ayuntamiento de Santiago amplía a 1.320 las plazas de comedor del programa municipal de conciliación

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santiago ha presentado el nuevo plan municipal de conciliación 'Compostela Concilia' que amplía a 1.320 las plazas de comedor, un 60% más que las equipara así a las plazas de las actividades.

La concelleira de Educación, Míriam Louzao, ha informado en rueda de prensa de los asuntos tratados en la Xunta de Goberno local, en la que se ha aprobado el nuevo plan de conciliación, destinado a los niños con edades comprendidas entre los tres y los 12 años, que cursen entre el 2º ciclo de Educación Infantil y el 3º ciclo de Educación Primaria y consten en el padrón municipal.

Entre las novedades, ha señalado que las familias tendrán "desde ahora la información para todo el curso", y la documentación para darse de alta en el servicio se entregará "solo una vez", de manera que durante el curso solo tendrán que activar las tandas que necesiten sin realizar todo el proceso de nuevo.

Además, ha apuntado Louzao, conocerán desde ahora las fechas de solicitud de cada tanda y el día en el que se les comunicará si tienen plaza, para "facilitar la organización familiar".

En concreto, están previstas un total de 1.320 plazas de actividades y de comedor, y 360 de desayunos, con un 3% adicional de plazas para los niños con necesidades específicas de apoyo. El precio en Navidad, Carnaval y Semana Santa es de 5,33 euros al día en el caso de actividades; 1,67 euros por desayuno, y cinco euros por comida. Asimismo, en el caso del programa de Verano, es de cuatro euros al día por actividades; 1,5 euros por desayunos, y 3,5 euros por comida.

Para favorecer la participación de las personas usuarias con escasos recursos, de acuerdo a los informes previos expedidos por los Servicios Sociales, se establecen reducciones del 50 y del 100% de los precios ordinarios.

De esta manera, para la primera tanda, la correspondiente a Navidad, la solicitud de plazas será del tres al 11 de noviembre y el listado provisional de admitidos se publicará el 19 de noviembre.

OTROS ASUNTOS

Entre otros asuntos tratados, Louzao también ha señalado que se adjudicó el contrato para un servicio de apoyo técnico para la recaudación de los precios públicos de desayunos y almuerzos en los comedores escolares municipales a la empresa Atlantic Ponte 2000 SL. por un importe total de 17.413,11 euros

Además, se ha aprobado la licencia de obra para la ampliación del IES Lamas de Abade, con un presupuesto de 616.695.51 euros, y se ha aprobado el expediente de 'Servizo de mantemento del parque arqueolóxico de A Rocha Forte' con un presupuesto base de licitación de 90.490.81, para realizar tareas de limpieza, roza, control y seguimiento arqueológico.