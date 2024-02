El Ayuntamiento de Santiago aprueba sus presupuestos para este año con los votos de BNG, CA y PSOE y el 'no' de PP

Ascienden a 142,3 millones de euros, un 9,7% más que las cuentas en vigor, prorrogadas desde 2022

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los votos de las fuerzas que comparten el gobierno de Santiago, BNG y Compostela Aberta, sumados a los de los ediles del Grupo Socialista han permitido la aprobación de los presupuestos para 2024 del ayuntamiento de la capital gallega, que ascienden a un total de 147 millones, la cifra "más alta" de su historia.

El acuerdo alcanzado a finales de diciembre entre BNG, CA y PSOE se ha plasmado este miércoles en el pleno extraordinario celebrado en el Pazo de Raxoi, donde el PP ha mantenido su 'no' entre críticas al gobierno "tripartito".

En total, como ha explicado al inicio del pleno el concejaal de Economía e Facenda, Manuel César, las cuentas aprobadas para este año alcanzan los 142,4 millones de euros, un 9,7% más que en los presupuestos vigentes, aprobados para el ejercicio de 2022 y que fueron prorrogados por el anterior gobierno.

A esta cifra se suman las partidas que se destinan al Auditorio de Galicia y a las empresas municipales Tussa e Incolsa, que arroja un presupuesto consolidado de 145,7 millones de euros y un superávit de 47.000 euros.

Al término del debate y antes de dar paso a las votaciones, la alcaldesa compostelana, Goretti Sanmartín, ha tomado la palabra para reivindicar que las cuentas no incluyen incrementos de impuestos municipales, lo que, unido al contexto inflacionista y a que los presupuestos en vigor eran prorrogados, hizo "difícil" su elaboración.

Por ello, ha incidido en que supondrá "un esfuerzo importante" su gestión para, con el objetivo de "seguir funcionando al máximo nivel", lograr el "desarrollo" de estas cuentas, que ponen "a las personas en el centro" a través del impulso de políticas de vivienda, sociales y una apuesta por los servicios demandados "por los vecinos".

Después de incidir en que es preciso avanzar en la "colaboración con otras administraciones" para dar respuesta a reclamaciones como el aumento de las atribuciones por su condición de capital de Galicia, la regidora nacionalista ha agradecido "el apoyo y trabajo hecho conjuntamente", primero, en el seno del gobierno local que BNG comparte con CA y, a continuación, en colaboración con los socailistas.

"Este proyecto de presupuestos fue enriquecido por la pluralidad política de esta corporación", ha sentenciado Sanmartín, que ha realzado la "responsabilidad" del PSOE para permitir la aprobación de las cuentas, ya que el gobierno local está en minoría en la corporación santiaguesa.

En esta línea, la alcaldesa ha mostrado su confianza en que "el entendimiento" entre las fuerzas que han sacado adelante los presupuestos "se siga produciendo" y pueda incluso "ampliarse" para "poder remar todos en la misma dirección en beneficio de los vecinos".

PSOE DESLIZA CRÍTICAS AL GOBIERNO

Antes, el portavoz socialista en Santiago, Gonzalo Muíños, había contrapuesto la actitud que, dice, ha mantenido su partido en esta ocasión con la que tuvieron durante el último mandato las fuerzas que en la actualidad conforman el gobierno compostelano.

Después de, según Muíños, "cuatro años de obstruccionismo" al gobierno de Xosé Sánchez Bugallo por parte de BNG y CA, el PSOE ha querido actuar de forma "responsable" para permitir que las cuentas saliesen adelante. "Si alguien pensaba que este grupo iba a paralizar el ayuntamiento durante cuatro años estaba equivocado", ha apostillado.

Con todo, ha advertido que estará "vigilantes" para que se ejecute el presupuesto y así "Santiago no pierda estes cuatro años", ya que, para Muíños, existen "dudas" de que el gobierno compostelano "sea capaz de gestionar con diligencia".

PP: "SANTIAGO NO FUNCIONA"

Por su parte, el Partido Popular, a través de su concejala, Rosario Ferreiro, ha censurado el "modelo" del "gobierno tripartito" que se plasma en unos presupuestos que no ven "ambiciosos", con "proyectos decepcionantes o continuistas".

"Santiago no funciona", ha aseverado, antes de apuntar que "el verdadero debate no es de la aprobación de los presupuestos, sino el de su ejecución". "El documento que nos presentan no es más que una declaración de intenciones que después se ve sujeta a múltiples modificaciones y a incumplimientos", ha añadido antes de subrayar que los populares estarán "alerta" para demandar "una rendición detallada de las cuentas que finalmente se aprueben".

COMPOSTELA ABERTA

Por último, la teniente de alcaldesa y portavoz de Compostela Aberta, María Rozas, también agradeció al PSOE la colaboración para sacar adelante los presupuestos y ha manifestado que no le sorprenden las críticas del PP "porque empezaron incluso antes de conocer ni una sola línea de los presupuestos", al igual que "empezaron las críticas al gobierno desde antes de la toma de posesión".

"Estos presupuestos incluyen las obras que demandan los vecinos, cumplen los compromisos con el rural, y afrontan grandes retos como la movilidad o a la vivienda. Sabemos que las cuentas no son el final, sino el comienzo de mucho trabajo", ha concluido.