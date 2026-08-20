El Ayuntamiento de Santiago niega que exista "ningún compromiso económico o convenio de colaboración" con Fly2Galicia

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santiago de Compostela ha negado que exista "ningún compromiso económico o convenio de colaboración" entre el ente local y Fly2Galicia, la marca comercial de una turoperadora que pretende instalarse en Lavacolla a partir de diciembre con vuelos chárter operados por la compañía FLYYO.

Así lo ha señalado este jueves en un comunicado remitido a los medios de comunicación, en el que ha asegurado que "no hay recursos económicos municipales comprometidos ni implicados en su asentamiento" en el aeropuerto compostelano.

Todo ello, después de que la concejala no adscrita Mercedes Rosón y el portavoz municipal del PSOE, Gumersindo Guinarte, hayan pedido "transparencia" y "explicaciones inmediatas" al gobierno local al respecto de la operativa de Fly2Galicia para operar vuelos desde Santiago a partir de diciembre. Las principales dudas giran alrededor de si existe un apoyo económico municipal y de las garantías del proyecto.

A renglón seguido, ha explicado que, dentro de la actividad corriente de Turismo de Santiago y del propio Ayuntamiento, mantienen reuniones con "múltiples compañías aéreas" como parte de un trabajo de carácter técnico destinado a mejorar la conectividad mediante rutas "rentables de valor añadido", especialmente de carácter internacional, para la ciudadanía y el sector turístico.

En este contexto, ha confirmado que llevaron a cabo reuniones con el promotor de la iniciativa Fly2Galicia y que el Ayuntamiento valoró "la oportunidad para Santiago" que ofrece la instalación de una compañía aérea en el aeropuerto.

Con todo, "no es competencia" municipal la fiscalización de las compañías aéreas ni de las agencias de viajes que alquilan aviones a estas compañías, incluido su funcionamiento interno. Según ha apuntado, este control corresponde a las normativas y organismos de carácter estatal y europeo.

En este sentido, ha precisado que son AENA y las entidades responsables de los distintos aeropuertos y espacios aéreos, en este caso los de Bélgica, Italia, Alemania y Chequia, quienes otorgan las autorizaciones, mientras que el Ayuntamiento "no tiene ahí ninguna margen de decisión".

En relación con la naturaleza de la operadora de los vuelos de Fly2Galicia, FlyYo, y su posible relación con capital israelí, el Consistorio ha afirmado que la información con la que cuenta "se limita a la publicada en los distintos medios de comunicación".

Además, ha recordado su "compromiso" como institución que representa a la ciudadanía compostelana "con la paz, con el respeto a los derechos humanos y con la fin del sufrimiento del pueblo palestino", y ha asegurado que no mantuvo "ningún contacto" con esa compañía ni con ningún otro proveedor de Fly2Galicia.

"TRANSPARENCIA" Y "EXPLICACIONES INMEDIATAS"

En concreto, las no adscritas han anunciado que solicitarán formalmente y por registro el acceso íntegro al expediente administrativo relacionado con este proyecto. La información conocida en los últimos ha generado, en palabras de Rosón, "serias dudas operativas, jurídicas y éticas", por lo que ha pedido saber "con detalle" cuál ha sido la participación del Ayuntamiento y Turismo de Santiago en la puesta en marcha.

La primera de las cuestiones que quieren conocer es el "alcance real" de la participación municipal y "cuánto dinero público está en juego", es decir, si existen compromisos económicos, patrocinios, contratos menores o convenios con cargos al presupuesto municipal o a los fondos de promoción turística.

Rosón también considera necesario conocer qué garantías técnicas y financieras se analizaron antes de que el Ayuntamiento se implicase en la promoción de la operativa.

Por su parte, el portavoz socialista ha pedido al gobierno municipal si conocía quién iba a ser el operador, qué información tenía sobre él y qué garantías exigió sobre la solvencia y la viabilidad del proyecto "antes de apoyarlo".

"Las dudas surgidas en los últimos días hacen necesario que el gobierno municipal de explicaciones claras sobre los pasos dados y la información de la que disponía", ha incidido Guinarte.

También ha reclamado conocer si "hubo dinero público, directa o indirectamente, promoción, persona u otros recursos", a través de qué instrumento se canalizó el apoyo y, de ser así, "cuáles serían la cantidades".