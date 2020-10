El Ayuntamiento de Santiago planea suprimir plazas de aparcamiento para que los bares puedan instalar terrazas

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santiago planea una nueva orden que amplíe la ordenanza municipal sobre las terrazas aprobada para facilitar la instalación de este servicio en las cafeterías y bares de la capital gallega. Así, está encima de la mesa la posibilidad de suprimir plazas de aparcamiento, de forma temporal, para instalar terrazas, además de la autorización de mamparas y elementos calefactores.

Es una de las cuestiones que, como ha confirmado el alcalde, Xosé Sánchez Bugallo, en declaraciones a los medios este jueves, abordan los miembros del gobierno local en esta jornada, en la que analizan las medidas del Diario Oficial de Galicia (DOG), en el que se recogen las nuevas restricciones para Santiago de Compostela, que ha entrado en nivel máximo de restricciones.

Otra de las cuestiones que se debaten en el seno del ejecutivo local es qué se hará con las canchas polideportivas de la capital --unas 80-- y los parques infantiles. En cuanto a las instalaciones, que según el alcalde mayoritariamente se emplean para fútbol y baloncesto, ha sugerido su cierre, aunque la decisión no está adoptada, porque ve dificultades para garantizar que no vayan cinco personas no convivientes y porque, ha apuntado, habitualmente no son miembros de la misma familia los que acuden a este tipo de instalaciones.

Sobre los parques infantiles, Bugallo ha recordado que se cumplen los requisitos de aforo de un niño por cada cuatro metros cuadrados, pero estudian la compatibilidad de esta cuestión con las medidas de restricción generales para toda la población compostelana. En este sentido, se podría tomar una decisión por "analogía" con la normativa, lo que supondría el cierre de los parques infantiles, aunque ha indicado que el DOG no especifica que haya que hacerlo.