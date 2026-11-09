El Ayuntamiento de Santiago presenta su campaña para el 25N, centrada en "resignificar" el concepto de ser un hombre

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, y la directora del Centro de Información a las Mujeres (CIM), Rita Barreiro - AYUNTAMIENTO SANTIAGO

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santiago de Compostela ha presentado este lunes su campaña con motivo de la antesala del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, orientada a "resignificar" el concepto de ser un hombre y promover "modelos de masculinidad corresponsables".

Bajo el lema 'Faite un home' y el sublema 'un home dos que desexan cambiar', la iniciativa busca interpelar de forma directa a los hombres para "romper con las estructuras sociales que sostienen y legitiman la violencia machista".

Así lo han detallado en rueda de prensa la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, y la directora del Centro de Información a las Mujeres (CIM), Rita Barreiro. En concreto, Sanmartín ha calificado la propuesta como una "campaña rompedora" que apela a la implicación masculina para redefinir el concepto tradicional de la masculinidad desde una perspectiva feminista.

Asimismo, la regidora ha incidido en que la masculinidad hegemónica constituye "una posición de poder" y ha defendido la necesidad de transformar las estructuras sociales a partir de la premisa de que "lo personal es político".

Por su parte, la directora del CIM, Rita Barreiro, ha detallado que las redes sociales serán el canal principal de difusión de los mensajes, apoyados por soportes publicitarios como mupis, traseras de autobuses y cartelería.

Asimismo, ha avanzado que en los próximos días se difundirán vídeos en los que "figuras reconocidas" en el ámbito del deporte, la cultura tradicional, las artes plásticas, el periodismo, la divulgación histórica y la música participarán como "embajadores" de la campaña.

Según han explicado, la imagen gráfica de la campaña consiste en un busto grecolatino, "símbolo del canon de masculinidad occidental, retirado de su pedestal y llevado al espacio público" junto al lema principal. Por su parte, Sanmartín ha detallado que el sublema principal está inspirado en la obra 'El deseo de cambiar. Hombres, masculinidad y amor', de la pensadora feminista Bell Hooks.

Además, como parte de las acciones complementarias programadas para el mes de noviembre, se distribuirán dípticos informativos sobre corresponsabilidad. Asimismo, el miércoles 18 de noviembre, entre las 18.00 y las 20.00 horas, la Casa das Mulleres Xohana Torres albergará un taller de autocuidado, corresponsabilidad y bienestar emocional enfocado a mujeres cuidadoras.