Ayuntamiento de Vigo anuncia ayudas a propietarios para poner en alquiler 13.000 viviendas vacías a precios "asequibles"

VIGO, 30 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Vigo ha anunciado la puesta en marcha de un programa de ayudas a propietarios de viviendas vacías en la ciudad para que las pongan en alquiler a precios "asequibles".

En un audio difundido a los medios de comunicación, el alcalde, Abel Caballero, ha puesto en valor esta iniciativa, que pretende incentivar el alquiler de casi 13.000 viviendas que en la actualidad se encuentran sin moradores, según cálculos del gobierno local teniendo en cuenta el consumo de agua de los hogares.

En concreto, esta "batería de medidas" incluye ayudas a personas físicas que no dispongan de más de tres inmuebles y con una renta de menos de 70.000 euros al año, por lo que las empresas no podrán acogerse a las mismas.

Con un presupuesto de 150.000 euros para este año, el objetivo es que los propietarios pongan en alquiler al menos durante cinco años sus viviendas a precio "tasado", para que los vigueses, sobre todo los más jóvenes, puedan acceder a un piso "asequible", según ha reivindicado Caballero.

"Son ayudas destinadas a poner en el mercado a precio tasado viviendas que en este momento sus propietarios pueden pensar que no están en condiciones de ser alquiladas", ha añadido el regidor, indicando que el Ayuntamiento subvencionará a fondo perdido el 50% de las obras que sean necesarias para sacar en alquiler los pisos, hasta un máximo de 8.000 euros.

Aquí se incluyen trabajos como el pintado, la reparación de cocinas, baños o la mejora de la instalación eléctrica, entre otras. Además, el gobierno local pagará el 100% del coste de emisión del certificado energético, con un máximo de 100 euros; además de que asumirá el 100% del seguro de impago y multiriesgo, con un máximo de 300 euros al año (1.500 euros en los cinco años).

Tal como ha explicado Abel Caballero, las viviendas que pueden optar a estas ayudas son aquellas que estén vacías, ubicadas en Vigo y cuyos propietarios no dispongan de más de tres inmuebles. Además, en ellas no puede haber nadie empadronado desde seis meses antes de solicitar la subvención, mismo periodo desde el cual no puede haber un contrato de alquiler en el domicilio.

Además, los propietarios deberán estar al corriente del pago de sus obligaciones tributarias con el Ayuntamiento y las viviendas tendrán que estar en alquiler con precio tasado durante al menos cinco años.

Las ayudas serán por concurrencia no competitiva. Pese a lanzarse este año, el alcalde ha reconocido que entre que se ponen en marcha "se va a ir" gran parte del ejercicio.