Los ayuntamientos gallegos muestran su apoyo y solidaridad con el "pueblo hermano de Venezuela"

1099749.1.260.149.20260626142536 Concentración en Vigo en solidaridad con el pueblo venezolano por los terremotos que asolaron el norte del país, a 26 de junio de 2026 - EUROPA PRESS

VIGO 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las corporaciones locales de Galicia han mostrado este viernes su apoyo y solidaridad con los afectados por los terremotos que sacudieron Venezuela, y se han realizado concentraciones y 'minutos de silencio' frente a los Ayuntamientos, respondiendo a la convocatoria realizada por la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp).

En la ciudad de Vigo, se han concentrado frente al Consistorio el alcalde, Abel Caballero, y miembros del gobierno municipal, así como de los grupos municipales de PP y BNG, y funcionarios.

El regidor olívico ha trasladado "un abrazo fortísimo" al "pueblo hermano de Venezuela", para transmitir "toda la solidaridad" de la ciudad y el acompañamiento "en este momento de terrible tragedia", "tan doloroso". Igualmente, ha enviado un mensaje a los venezolanos residentes en Vigo para poner a su disposición los servicios del Ayuntamiento, "en todo aquello que necesiten".

"Vigo vio partir a tantas gentes emigrantes desde España hacia Venezuela, y vio retornar a tantas gentes desde Venezuela. Por eso, nuestro afecto, nuestro cariño y nuestro pésame, los transmitimos desde un inmenso acercamiento, permanente y constante", ha proclamado Abel Caballero.

Finalmente, ha insistido en que, en la ciudad, "todos" sienten "ese terrible dolor" por los fallecidos y heridos, y ha reiterado el "abrazo grandísimo" de Vigo, su "solidaridad, apoyo y querencia".