Baiona (Pontevedra) aplica restricciones ante la disminución de las reservas hídricas y la escasez de precipitaciones

VIGO 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Baiona (Pontevedra) ha publicado este lunes un bando en el que establece una serie de restricciones en el uso del agua de la traída, así como recomendaciones ante la disminución de la reserva hídrica y la persistencia de la escasez de precipitaciones.

Así, la entidad local ha informado de que el embalse de Baíña, que suministra al municipio, se encuentra a un 63,03% de su capacidad, 22,4 puntos menos que hace hace un año, por lo que se adoptarán una serie de medidas para preservar el abastecimiento domiciliario como servicio público esencial.

El Ayuntamiento ha establecido la prohibición de uso del agua de la red municipal para riego de jardines, huertas y zonas verdes públicas y privadas; para llenar piscinas (incluso desmontables); para el lavado de vehículos particulares; baldeo de calles, aceras, garajes o terrazas; para el funcionamiento de fuentes ornamentales (salvo las que dispongan de circuito cerrado); o para cualquier otro uso recreativo, ornamental y no esencial.

Igualmente, se han trasladado una serie de recomendaciones a los vecinos, como la reparación inmediata de fugas en las instalaciones particulares, el uso de electrodomésticos que funcionen con agua únicamente cuando estén a plena carga y, en general, "evitar cualquier consumo innecesario de agua potable".

"El Ayuntamiento de Baiona agradece la colaboración de los vecinos, recordando que el uso responsable del agua es una responsabilidad colectiva imprescindible para garantizar el abastecimiento suficiente a toda la población", ha señalado el alcalde, Jesús Vázquez Almuíña.

El regidor también ha confirmado que el Ayuntamiento llevará a cabo la limpieza viaria y el riego sin agua procedente de la red municipal, y que no funcionarán las duchas y lavapiés de las playas.