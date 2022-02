Baltar asegura que es el grupo municipal del PP el que debe plantearse la relación con Democracia Ourensana

OURENSE, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Ourense, Manuel Baltar, ha asegurado que es el grupo municipal el Partido Popular el que debe plantearse la relación con su socio de gobierno, la formación Democracia Ourensana liderada por el regidor Gonzálo Pérez Jácome.

El también presidente del PP provincial se ha pronunciado de este modo al ser preguntado por la bronca ocurrida en el pleno local del pasado viernes, en el que el PP abandonó la sesión, al igual que todos los grupos de la oposición, tras los descalificativos del regidor al portavoz local del BNG.

"De la política siempre me quedo con el fondo aunque las formas son importantes y evidentemente no fueron las mejores", ha opinado Manuel Baltar trasladando que, pese a todo, "no hay que ver solo un culpable" sino que "cuando suceden estas cosas hay varios actores" y "cada uno tiene que mirar por su parte, su responsabilidad y entonar el mea culpa

correspondiente".

Así ha añadido que "no" es "partidario" de "este tipo de espectáculos" y que en la corporación de la Diputación también hubo ocasiones en las que "algún diputado de la oposición" apostó por este tipo de política, pero por la política que ha asegurado estar interesado "es la del resultado y la del acuerdo".

Por ello, ha celebrado que en el pleno del viernes se aprobase que la Fundación Amancio Ortega pueda ubicar su residencia geriátrica en Ourense. "El acuerdo era absolutamente fundamental y hay que felicitarlos", ha dicho.

Además, ha expresado que es el grupo municipal del Partido Popular

el que tiene que plantearse su relación con Gonzalo Pérez Jácome, ya que tras la votación de ese punto de la orden del día se produjo el abandono de la sesión.

"Me consta que semanalmente hay relación con la otra parte del gobierno y este tema seguro que lo debaten. Es una cuestión que tiene que plantear el grupo municipal popular como en su momento se hizo", ha manifestado.

De este modo, ha vuelto a incidir en la importancia de que "un grupo político rectificase su posición inicial" apoyando la propuesta de cambiar el uso dotacional de la parcela de la antigua estación de autobuses, para que se pueda llevar a cabo el proyecto que financia la Fundación Amancio Ortega.

Por su parte, el regidor municipal, Gonzalo Pérez Jácome, ha tachado la salida del PP del pleno como "patética" e "intolerable" por considerar que le dio la razón "al que se marcó un tejero", en referencia al portavoz nacionalista que subió al estrado a defenderse de las críticas a pesar de no tener turno de palabra.

"Me parece intolerable la decisión que tomó la portavoz del grupo, ponerse del lado de la persona que intenta quitarle la palabra al alcalde por la fuerza", ha insistido para asegurar que "no influye en la relación", sino que "simplemente es un acto de inepcia absoluta".