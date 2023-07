Baltar y Rey Varela (PP) y Da Silva (BNG), elegidos senadores por designación autonómica

Tres votos nulos, de Arangüena y otros dos parlamentarios de la línea de Caballero, que explicitaron su "no" expreso a la elección del ourensano

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de la Diputación de Ourense y líder provincial de los populares en la provincia, Manuel Baltar, así como el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, y la que fuera cabeza de lista del BNG al Congreso por la provincia de Pontevedra, Carme da Silva, han sido elegidos este viernes senadores por designación autonómica en uno de los tres plenos extraordinarios con los que el Pazo do Hórreo ha despedido la actividad antes del parón de agosto.

La votación tuvo lugar en urna con una única papeleta en la que aparecían los tres nombres y se podía marcar con una cruz cada uno de ellos. En esta coyuntura, la elección de los populares ha contado con el respaldo de 42 votos --tantos como diputados tiene el PP en el Parlamento gallego--, mientras que la de la nacionalista contó con el refrendo de 30 votos a favor. Hubo, además, tres papeletas nulas.

Al margen del apoyo de los 19 parlamentarios nacionalistas, la directriz oficial del Grupo Socialista era votar a favor de la parlamentaria nacionalista y no marcar la casilla de ninguno de los aspirantes populares.

La excepción llegó de la mano del parlamentario del PSdeG Pablo Arangüena, quien pidió la palabra al presidente del Parlamento, Miguel Santalices, para explicar que esperaba que "uno de los votos nulos" no hubiese sido el suyo. Desveló que había puesto la palabra "no" junto al nombre del expresidente de la Diputación ourensana.

Fuentes consultadas por Europa Press han ratificado que, además de Arangüena, otros dos diputados socialistas de la órbita del exsecretario xeral Gonzalo Caballero, habrían optado por explicitar su "no" a que Baltar sea designado como representante de Galicia en el Senado, lo que derivó en papeletas nulas.

"NO QUIERO BLANQUEAR EL CACIQUISMO"

Arangüena ha proseguido sus críticas en Twitter, donde ha manifestado su "repulsa" por la designación y "consecuente aforamiento" de una persona que representa "el peor caciquismo, la corrupción y el naufragio del Estado de Derecho".

"Marqué no junto al nombre de Baltar en la papeleta para designar senador autonómico porque el sistema no permitía votar en contra. no quiero blanquear el caciquismo. Feijóo y Rueda deben comparecer y explicar el engaño del popular aforando a Baltar", ha aseverado el socialista.

DESIGNACIÓN TRAS EL PASO A UN LADO EN OURENSE

Los populares han propuesto a Baltar para ser representante de Galicia en la Cámara alta apenas un mes después de que este diese un paso a un lado al renunciar a seguir al frente de la Diputación provincial con el fin de facilitar que su partido pudiese conservarla, según afirmó él mismo, tras una campaña municipal marcada por su exceso de velocidad (que acabó en un juicio aún pendiente) y otras polémicas.

La renuncia de Baltar ha permitido un cambio de ciclo en la institución provincial después de más de tres décadas ligadas a su apellido --primero de la mano de su padre, José Luis Baltar, y después bajo su mandato--. Ahora preside la institución el alcalde de O Pereiro de Aguiar, Luis Menor, de la órbita de confianza de la dirección gallega del PP.

Su jefe de filas en el PPdeG, Alfonso Rueda, ha dado por hecho, además, que Baltar, quien sigue al frente de los populares en la provincia, no optará a la reelección en el próximo congreso orgánico, cuando este sea convocado. El dirigente ourensano, en todo caso, no ha cerrado esa puerta.

En cuanto a Rey Varela, el exconselleiro ha logrado recuperar la Alcaldía de Ferrol, en la que ya estuvo en su día, con mayoría absoluta.

CURRÍCULOS DE REY VARELA Y BALTAR

José Manuel Rey Varela es licenciado en Derecho y especialista en Liderazgo de Gestión Pública por el IESE Business School. En el año 2002 entró en la Corporación Municipal de Ferrol, convirtiéndose en el concejal más joven y asumiendo la portavocía adjunta del Grupo Municipal Popular.

Fue concejal, alcalde de Ferrol y presidente de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp); y conselleiro de Política Social bajo el mandato de Alberto Núñez Feijóo.

En las pasadas elecciones autonómicas de 2020 fue elegido diputado en el Parlamento de Galicia, cargo que dejó el pasado mes de junio para tomar posesión como alcalde de Ferrol.

Manuel Baltar también es licenciado en Derecho. Funcionario, entre los años 1998 y 2001 fue delegado provincial en Ourense de la Consellería de Agricultura. Posteriormente fue diputado autonómico bajo las filas del PPdeG.

En febrero de 2012 'heredó' de su padre la Presidencia de la Diputación de Ourense, hasta que anunció que no seguiría en el cargo el pasado mes de junio. En 2010 fue elegido presidente del PP de Ourense, responsabilidad que mantiene.

DA SILVA

Carme da Silva fue diputada entre 2005 y 2009 y también ejerció como diputada en 2012 durante la VIII Legislatura, así como de concejala en el gobierno local de Pontevedra, donde en la actualidad es responsable de Planificación Territorial.

Además, también es la responsable del área de Política Municipal dentro del a Executiva del BNG y fue la coordinadora de campaña en las pasadas elecciones locales del 28 de mayo, en las que el Bloque destaca que incrementó su representación en 132 concejales y pasó a liderar el gobierno en 39 ayuntamientos.

El BNG ha destacado que con Carme da Silva como senadora completa su representación en Madrid, después de que en las pasadas elecciones del 23 de julio volviesen a obtener un escaño en el Congreso por la provincia de A Coruña, que volverá a ocupar Néstor Rego.

Con esta decisión, la formación que lidera Ana Pontón ha señalado que apuesta por una mujer de larga trayectoria política, con mucha experiencia tanto en el ámbito institucional como de gestión, una voz "fuerte y solvente" para visibilizar Galicia en la Cámara alta.