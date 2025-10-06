Banco de Alimentos de Vigo busca casi 2.600 voluntarios para recaudar más de 325.000 kilos de comida en la Gran Recogida

Imagen de voluntarios de Banco de Alimentos en el almacén de Vigo. - PEDRO DAVILA-EUROPA PRESS

La Fundación Provincial Banco de Alimentos de Vigo busca casi 2.600 voluntarios para recaudar más de 325.000 kilos de comida en su Gran Recogida de este año, que se celebrará entre el 7 y el 8 de noviembre.

Así lo han señalado los responsables de esta asociación en rueda de prensa en la mañana de este lunes, donde han reivindicado la importancia de esta acción para llenar sus almacenes de cara al invierno.

En concreto, han explicado que serán necesarios un 15% más de voluntarios que el año pasado debido a que tratarán de estar presentes en más supermercados de la provincia para recaudar más alimentos que en anteriores ediciones.

Por ello, prevén superar la cifra de 325.000 kilos de comida alcanzada en 2024, necesitando para ese fin casi 2.600 personas que estén dispuestas a aportar cuatro horas de su tiempo durante el viernes o el sábado 7 y 8 de noviembre.

Para inscribirse, se puede hacer a través de la web de Banco de Alimentos de Vigo ('https://bancoalimentosvigo.org/'), en el número de teléfono 986 26 30 22 o acudiendo presencialmente a sus almacenes de Vigo y Pontevedra.

Además, han informado de que el próximo 22 de octubre se dará a conocer quién será este año el padrino de la Gran Recogida, que sucederá a la actriz y presentadora Diana Nogueira.

Los responsables de Banco de Alimentos de Vigo han puesto en valor el trabajo de los voluntarios, destacando los más de 50 centros escolares que se unen a la causa para ayudar a Banco de Alimentos y, a la vez, enseñar valores a los más jóvenes.

También han agradecido el trabajo de distintos colectivos sociales, centros u organismos como la Escuela Naval Militar o la Brigada de Infantería Ligera Aerotransportable (Brilat), que cada año aportan su grano de arena en la Gran Recogida.