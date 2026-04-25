Al banquillo en A Coruña siete personas acusadas de traficar con grandes cantidades de cocaína, cannabis, MDMA y ketamin

A CORUÑA, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de A Coruña acogerá la próxima semana el juicio contra siete personas acusadas de tráfico de drogas a gran escala. El juicio fue suspendido en febrero de 2025 por incomparecencia de uno de los procesados "sin causa justificada".

Según el escrito de Fiscalía, los hechos se remontan al año 2023, cuando el Equipo de Delincuencia Organizada Antidroga organizó un dispositivo de vigilancia del principal acusado y de otras seis personas que podrían estar vinculadas con él en el tráfico ilícito de sustancias en distintas ciudades.

De esta forma, los agentes pararon el 5 de octubre a uno de los procesados conduciendo un camión en el que localizaron varias mochilas con diferentes sustancias estupefacientes en su interior. Así, localizaron 141 kilos de cannabis, casi medio kilo de MDMA en polvo, 793 comprimidos de MDMA y cerca de un kilo de ketamina.

Días después, concretamente el 18 de octubre de 2023, otro procesado fue interceptado en una furgoneta en la que ocultaba cinco paquetes con unos cinco kilos de cocaína.

Tras estos hallazgos, los agentes entraron y registraron las viviendas de todas las personas vinculadas, donde localizaron distintas cantidades de dinero, básculas de precisión, pequeñas cantidades de diferentes drogas, llaves de vehículos, móviles y termoselladoras, entre otros elementos vinculados al tráfico de drogas.

Fiscalía pide para los procesados, según su grado de implicación, penas que van desde los 18 a los cuatro años y medio de prisión, así como el pago de multas de hasta 6,2 millones de euros.