Barbero afea a Rueda que "vaya a hacerse fotos" con el presidente de Ceuta: "Solidaridad es acoger a menores migrantes"

Archivo - La diputada de Sumar Verónica Martínez Barbero durante una rueda de prensa, en el Congreso de los Diputados, a 9 de abril de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Sumar en el Congreso y co-coordinadora del Movimiento Sumar, Verónica Barbero, ha afeado al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que "vaya a hacerse fotos" con el presidente de Ceuta, Juan José Vivas. "Solidaridad sería proceder a la acogida de menores migrantes", ha subrayado.

Este lunes, el mandatario gallego se ha desplazado a Madrid junto a otros 11 dirigentes autonómicos del partido y el propio líder, Alberto Núñez Feijóo para arropar a Vivas en un desayuno informativo, antes de que empresa su viaje a Bruselas para abordar con responsables de las instituciones europeas la situación de la ciudad autónoma.

Preguntada al respecto de este desplazamiento en la rueda de prensa para presentar una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) en materia de vivienda, Barbero ha señalado que esta es una "tilde más" en la "irresponsabilidad" de Rueda.

En relación con Ceuta, Barbero ha remarcado que se trata de una ciudad que necesita "toda la solidaridad y toda la atención en este momento" y ha defendido que la mayor muestra de solidaridad con su ciudadanía sería avanzar en la acogida de personas migrantes, una competencia que corresponde a las comunidades autónomas.

Asimismo, ha insistido en que el Partido Popular debe reconocer que el problema que hay es la externalización de fronteras. "Porque no podemos estar todos de acuerdo como está el PP en Europa y España en que las fronteras las tenga que gestionar un país como Marruecos y después decir que tenemos un problema con esa externalización al mismo tiempo y sin poner soluciones", ha criticado.

"Que vaya a hacerse fotos el señor Rueda muy bien, pero mejor estaría acoger a los menores que corresponden", ha concluido.