La candidata del Frente Amplio Verónica Barbero participa en un acto de campaña en Pontevedra. - FRENTE AMPLIO

PONTEVEDRA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata del Frente Amplio Verónica Barbero ha hecho un llamamiento a llenar las calles este 25N en las marchas con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y a movilizar "el voto femenino" el domingo en las urnas frente al "negacionismo de la derecha y la extrema derecha".

En un 'Café Feminista' celebrado este miércoles en el Centro Social do Burgo, en Pontevedra, la candidata ha puesto el foco en la independencia de las mujeres como condición "indispensable" para erradicar las violencias machistas.

"La libertad de las mujeres pasa por la libertad económica. Y una mujer no tiene por que dormir con su maltratador por no poder pagar un alquiler", ha sostenido.

En este sentido, Barbero ha destacado que las medidas impulsadas en los últimos días por el Gobierno en materia de conciliación y protección social recogen la "ampliación de derechos de maternidad y de cuidado".

Además, ha advertido del "retroceso" de las políticas aplicadas por PP y Vox donde gobierna, aplicando un "negacionismo de la violencia que se traduce en cuestiones como la retirada de la consideración de la violencia de género".

Así, ha apelado a las elecciones del domingo para asegurar que no van a consentir "un gobierno de derecha y extrema derecha", por lo que ha vuelto a pedir una vez más el voto de todas las mujeres para el Frente Amplio, "la única fuerza capaz de ampliar los derechos".