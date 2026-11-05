Barbero (Frente Amplio), sobre supuestos pagos a Koldo por el PP: "Hay que investigar"

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, durante el acto de presentación de su candidatura a las elecciones generales del 29N, en el Auditorio del Parque Lineal del Manzanares, a 17 de octubre de 2026, en Madrid.- Carlos Luján - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 (EUROPA PRESS)

La portavoz parlamentaria de Sumar y candidata del Frente Amplio, Verónica Barbero, ha pedido a la justicia "investigar" los supuestos pagos del PP al exasesor ministerial Koldo García que, según algunas informaciones, pactó con el abogado de los populares pagar su defensa y un millón de euros a cambio de información para "derrocar" a Pedro Sánchez.

A preguntas de los medios sobre si le da credibilidad a los audios de Koldo García, la representante del Frente Amplio ha subrayado que "no hay presunción de veracidad de testigos o inculpados", ejemplificando con las declaraciones en su momento de Víctor de Aldama, pero, ha remarcado que eso lleva a "investigarlas".

"Algún indicio hay. Lo que pedimos es que se investigue, que se llegue por parte de los tribunales a las conclusiones y se adopten todas las medidas y responsabilidades", ha insistido Barbero.

En esta línea, ha apuntado a que "Koldo señala al PP", recordando que es "el único partido condenado por corrupción". "Como jurista, no sé a qué está esperando la justicia para actuar en este caso e investigar", ha reclamado antes de subrayar que, "si realmente no hay nada, incluso Feijóo debería salir a dar explicaciones" porque "es el primer interesado en aclarar esto".

Así, en su intervención ante los medios antes de reunirse con los líderes de CC.OO. y UGT, Barbero ha asegurado que espera que el líder popular "salga a dar explicaciones" de que "estén pagando a corruptos con dinero" que, ha insistido, "viene de la corrupción" para atacar a un Gobierno "democráticamente elegido".