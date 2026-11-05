Barbero (Frente Amplio), sobre supuestos pagos a Koldo por el PP: "Hay que investigar"

Pide a Feijóo que "salga a dar explicaciones" de que "estén pagando a corruptos" para "atacar a un Gobierno elegido democráticamente"

Sigue en directo la última hora de la actualidad política en España

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, durante el acto de presentación de su candidatura a las elecciones generales del 29N, en el Auditorio del Parque Lineal del Manzanares, a 17 de octubre de 2026, en Madrid.
La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, durante el acto de presentación de su candidatura a las elecciones generales del 29N, en el Auditorio del Parque Lineal del Manzanares, a 17 de octubre de 2026, en Madrid.- Carlos Luján - Europa Press
Europa Press Galicia
Actualizado: jueves, 5 noviembre 2026 14:25
Seguir en

   SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 (EUROPA PRESS)

   La portavoz parlamentaria de Sumar y candidata del Frente Amplio, Verónica Barbero, ha pedido a la justicia "investigar" los supuestos pagos del PP al exasesor ministerial Koldo García que, según algunas informaciones, pactó con el abogado de los populares pagar su defensa y un millón de euros a cambio de información para "derrocar" a Pedro Sánchez.

   A preguntas de los medios sobre si le da credibilidad a los audios de Koldo García, la representante del Frente Amplio ha subrayado que "no hay presunción de veracidad de testigos o inculpados", ejemplificando con las declaraciones en su momento de Víctor de Aldama, pero, ha remarcado que eso lleva a "investigarlas".

   "Algún indicio hay. Lo que pedimos es que se investigue, que se llegue por parte de los tribunales a las conclusiones y se adopten todas las medidas y responsabilidades", ha insistido Barbero.

   En esta línea, ha apuntado a que "Koldo señala al PP", recordando que es "el único partido condenado por corrupción". "Como jurista, no sé a qué está esperando la justicia para actuar en este caso e investigar", ha reclamado antes de subrayar que, "si realmente no hay nada, incluso Feijóo debería salir a dar explicaciones" porque "es el primer interesado en aclarar esto".

   Así, en su intervención ante los medios antes de reunirse con los líderes de CC.OO. y UGT, Barbero ha asegurado que espera que el líder popular "salga a dar explicaciones" de que "estén pagando a corruptos con dinero" que, ha insistido, "viene de la corrupción" para atacar a un Gobierno "democráticamente elegido".

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado