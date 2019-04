Barreiro (PP): "Casado va a ser presidente del Gobierno gracias a Lugo, gracias a Galicia y gracias a Feijóo"

Publicado 22/04/2019 22:22:51 CET

Jaime de Olano asegura que con el PP en Moncloa "bajarán los impuestos una media de unos 700 euros por contribuyente"

LUGO, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista del PP al Senado por Lugo, José Manuel Barreiro, ha asegurado que el líder de su partido, Pablo Casado, "va a ser presidente del Gobierno gracias a Lugo, gracias a Galicia y gracias a Feijóo", quien es presidente del PP gallego y de la Xunta.

Así lo ha dicho durante un mitin de campaña celebrado este lunes en el auditorio de la Facultad de Veterinaria de Lugo, en el que también han intervenido el número uno por esta provincia al Congreso, Jaime de Olano, el candidato a la Alcaldía, Ramón Carballo, y el propio Feijóo.

De este modo, José Manuel Barreiro ha destacado que el líder de los populares gallegos "ya fue la clave de bóveda que permitió que en España hubiese un Gobierno que recuperase la dignidad" del país en 2011: "Feijóo ya lo hizo una vez y lo va a hacer otra vez: Casado va a ser presidente del Gobierno de España gracias a Lugo, gracias a Galicia y gracias a Feijóo".

Frente a un aforo de 1.000 personas, según el partido, Barreiro ha apelado a que su formación haga "lo posible y lo imposible" para que sus 90.000 votantes de las últimas generales y los 97.000 de las autonómicas "vuelvan a confiar" en ellos.

Así, también ha apuntado que los 13.000 votos para Ciudadanos por esta circunscripción en 2016 no sirvieron "para nada" porque el partido naranja no obtuvo representación. De este modo, Barreiro ha puntualizado que votar a cualquier otra formación "no es castigar al PP" sino "castigar a España".

En el contexto de pedir el voto útil, igual que lo haría Feijóo durante su posterior intervención, el que fuera portavoz popular en el Senado ha alertado de que dividir los votos "vale para darle a Sánchez una mayoría" en la Cámara Baja que "no merece".

JAIME DE OLANO

Por su parte, el candidato número uno para el Congreso, Jaime de Olano, ha reivindicado que "siempre que gobierna" el PP a los vecinos de Lugo "les ha ido bien", porque su partido "crea empleo".

En este sentido, ha valorado los "ocho millones" de puestos de trabajo que, según sus cifras, se crearon bajo los gobiernos de Aznar y de Rajoy. "Los de enfrente --en referencia al PSOE-- solo saben crear paro. Lo hizo Felipe González, lo hizo Zapatero y lo está empezando a hacer Sánchez", ha puntualizado.

No en vano, ha expresado que su partido "siempre sube las pensiones", ya que el último incremento "lo dejó aprobado" el PP en las cuentas generales de 2018. "Da vergüenza ver a los socialistas presumir de que ellos han subido las pensiones. (...) Hay que tener la cara de hormigón", ha esgrimido De Olano.

Además, ha criticado que su organización "no le quita nada a Galicia" mientras los socialistas, según sus palabras, "quitan a los gallegos para darles a sus socios de la moción de censura", que mantuvieron a Sánchez "en Moncloa y subido al Falcon".

Asimismo, De Olano ha prometido que con Casado en Moncloa "bajarán los impuestos una media de unos 700 euros por contribuyente" y "no se cerrarán empresas". Seguidamente, ha acusado al PSOE y a Sánchez de "no dar solución" a la situación de Alcoa y de "echar a la calle a 2.000 personas".