La basura acumulada por un hombre impide sacar su cadáver tras fallecer en su piso de Oleiros (A Coruña)

A CORUÑA, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La basura acumulada por un hombre ha impedido sacar su cadáver tras fallecer en su vivienda de Oleiros (A Coruña). Por este motivo, se ha trasladado al lugar en esta jornada un camión de grandes dimensiones de cara a poder acceder y proceder al levantamiento del cuerpo.

Fuentes de la Guardia Civil han confirmado a Europa Press que efectivos se desplazaron al lugar en la jornada del martes, en concreto a una vivienda de la calle Beiramar, en el municipio coruñés, tras alertar los vecinos al no ver al hombre, de avanzada edad, y por el olor que salía de la vivienda.

Junto a miembros de la Benemérita, también fueron al lugar agentes de la Policía Local, además del forense pero, debido a los elementos acumulados en la vivienda, no se pudo realizar los pasos habituales en estos casos para retirar el cadáver.

Finalmente, desde primera hora de esta mañana, junto a efectivos policiales, se ha trasladado a la zona un camión del Ayuntamiento de Oleiros para retirar los elementos acumulados, tarea que están haciendo operarios con los monos blancos utilizados para situaciones de este tipo.

"Hoy se va a proceder a la retirada de la basura para que el forense pueda acceder al cuerpo", han ratificado fuentes de la Guardia Civil que han señalado que, a la espera de la autopsia, "todo indica muerte natural". Primero, sacarán el cuerpo y después vaciarán el resto del piso.

