VIGO, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un año después de lanzar su tercer álbum ('Anela') y de arrancar esta etapa llenando el Movistar Arena en Madrid, Belén Aguilera pone en escena el universo creado para este disco con una gira exclusiva en teatros, que este viernes, 27 de noviembre, hará parada en el Auditorio Mar de Vigo. Esta es la segunda fecha, única en Galicia, de las 10 que en total tendrá el 'Puro Teatro Tour', que ocurre en un momento en el que no siente la "urgencia de un cambio de etapa".

Además, esta será una cita marcada por un fin de semana electoral, al que Aguilera se asoma con "miedo". "Como artista y como mujer pues evidentemente es aterrador pensar en lo que pueda pasar. [...] Me da miedo, pero igual que me da miedo, creo que nunca me voy a callar por esa parte. Aunque me censuraran y aunque me prohibieran, eso solo alentaría mis ganas de plantar cara", expresa en una entrevista concedida a Europa Press.

La artista, que dio un salto musicalmente arriesgado con 'Anela' y 'Mediterrania' --una secuela luminosa en forma de EP--, avanza en su carrera con libertad. La decisión de lanzarse a hacer una gira de teatros, pensada antes del Movistar Arena y con la que no hubo dudas, "fue una especie de revelación": "Al final, yo no soy una artista que haya hecho teatros como tal, entonces para mí era algo nuevo y emocionante".

El 'tour' arrancó el pasado sábado en el Teatro Carrión, en Valladolid, donde grabó el conjunto de vídeos que componen 'Anela', publicados como una pieza única junto al álbum. Aunque indica que "de normal" se suele sentir "muy nerviosa" en un inicio de gira, confiesa que lo estuvo "especialmente" en esta cita "al tratarse de un teatro". "Y la verdad que salió muy bonito. Siento que se apreció mucho todo", valora.

Esta segunda fecha en Vigo la afronta "con la capacidad más de disfrute y no tan puesta en los nervios". El repertorio, que combina temas de 'Anela' y 'Mediterrania', también recupera canciones anteriores. Por ejemplo, 'Niña de ojos tristes', de su segundo disco ('SUPERPOP'), que le emocionó especialmente interpretar: "Me gusta mucho que una canción que hace años que no canto meterla en el 'setlist'. Es tan especial para mí como para la gente que ha estado ahí desde ese momento".

Este es un espectáculo que ha concebido en un plano "dramaturgo o teatral", sin que ella sea el "eje central". Para su creación, las referencias que manejaron ella y su equipo vinieron "más dadas por parte de las necesidades del proyecto" que por una "necesidad" de apoyarse en otras externas. "A mí me pasa que, cuando yo creo música o cuando hacemos los 'shows', no solemos fijarnos en otra gente. Eso creo que es lo que hace muy especial", opina.

UNA INDUSTRIA EN EVOLUCIÓN

Ahora mismo, asegura no tener una "urgencia de cambio de etapa" respecto a 'Anela', trabajo con el que ahora se siente "en consonancia". Entre 'SUPERPOP' (2022) y el EP posterior, 'METANOIA' (2023), sí vivió un "cambio drástico" en su desarrollo personal. "'Anela' lo siento como una etapa tan adulta que me siento muy en consonancia con ella. No ha habido un cambio personal en mí que me haga disonancia interna", expresa.

Desde que empezó a publicar música propia, en 2018, el 'mainstream' español ha cambiado por completo. En ese momento, a Aguilera no le parecía que sus canciones fueran "claramente pop", aunque ahora, echando la vista atrás, sí lo vea así. Pero, entonces, no pensaba que en España se pudiese producir con sonidos del pop anglosajón.

"Es más difícil que la gente empiece a crearlo si no hay alguien que lo esté haciendo", apunta, admitiendo un "componente de beneficio" a la hora de poder innovar. Ese es el camino que ella misma ha seguido: primero, apoyándose en referencias del pop anglo; después, incorporando elementos del 'hyperpop' y de la electrónica, y, junto a esto, añadiendo elementos de lírica e instrumentos de cuerda.

Esto ha ocurrido mientras la industria española ha evolucionado. La aparición de artistas como Rosalía, Aitana y Lola Índigo han cimentado el pop actual en España, que está ahora en un momento de evolución, con figuras como Judeline, Rusowsky o Metrika --entre otras-- al frente. "Es como pasar de los '80 a los '90. Se siente un poco así: el momento diva, canónico, pop más al uso; y, de repente, pasar a una androginia noventera", reflexiona.

"Parecía que era imposible que el 'mainstream' fuese eso y ha acabado siendo así, lo cual es súper chulo. A mí me encanta", prosigue. Esto se lo lleva a su propia trayectoria, durante la que acabó "cansada" de la rama más "popera" y quiso experimentar. "Ver que esto ha acabado siendo el nuevo 'mainstream' es como que igual no hay que renunciar a 'x' cosas para tener otras", opina.

"EL SENTIDO COMÚN SERÍA TENER EL MAYOR ESTADO DEL BIENESTAR POSIBLE"

Durante su carrera, Belén Aguilera no ha dudado en posicionarse en cuestiones como el feminismo, los derechos LGTBIQ+ o, más recientemente, la crisis de la vivienda. "Para mí es esencial apoyar la educación y la sanidad pública, tener en cuenta a la gente con menos recursos, no favorecer la distancia entre clases sociales... Cosas que me parece que no tienen nada de malo", defiende.

Al respecto, bromea con que este es su "sentido común", que su parecer es "lo contrario" al que Vox alude en su lema de campaña. "Para mí, el sentido común sería un poco cuidarnos todos, que tengamos el mayor estado del bienestar posible. Lo que pasa es que han conseguido que la guerra sea entre nosotros y no hacia quien tiene que ser", reflexiona y, a continuación, añade: "De nada vale, creo yo, defender a la clase política, que lo está haciendo fatal ahora mismo".

Por este motivo, admite que intenta compartir publicaciones en redes sociales que tengan un tono "informativo" y que "no incite al odio". "Intentando eso, me como mierda; o sea, me como contestaciones que me duelen y que me hacen daño", comparte. Aún así, asegura que no dejará de hacerlo cuando ella considere, a no ser que le acabe "afectando demasiado".

A nivel cultural, la precampaña y campaña electorales han estado marcadas por asuntos como el veto de Vox a las ayudas a películas que impliquen "adoctrinamiento ideológico" en Castilla y León. Preguntada por cómo afronta este futuro político dentro de su sector, admite "miedo": "Como artista y como mujer, es aterrador pensar en lo que pueda pasar". También menciona, por ejemplo, los ataques al aborto y a otros "derechos fundamentales conseguidos".

"Aunque me censuraran y aunque me prohibieran, eso solo alentaría mis ganas de plantar cara. Cuanta más censura haya, yo creo que más hacia otro extremo voy a ir; más radical me voy a volver en mi pensamiento. Simplemente van a lograr que todo se polarice más, que a ello les viene de locos. Pero es que es lo único que vamos a conseguir, acabar todos a palos, y con razón", concluye.

"ESTOY MUY SUMERGIDA EN EL TRABAJO"

En el momento actual, Belén Aguilera asume que se encuentra "muy sumergida" en el trabajo: "Mi refugio del mundo es hacer música y hacer la gira". Además, asegura que es "la primera vez" que está "muy metida" en la creación artística al mismo tiempo que continúa con los conciertos programados, que se alargarán hasta invierno de 2027.

Como le suele acontecer, ya imagina el universo visual de su próximo trabajo. Justamente, estuvo nominada en los últimos Latin Grammy a Mejor Diseño de Empaque por 'Anela'. Al mundo estético de este disco llegó tras hacer una "desconexión de redes" y "un trabajo de búsqueda". "Fue el disco que hemos hecho con más tiempo, pero fue fácil, fue intuitivo. Y no, no cambiaría nada", zanja.