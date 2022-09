Besos, abrazos y sin mascarillas en el inicio de este nuevo curso escolar: "Por fin vamos a poder conocernos tal cual"

El conselleiro de Educación destaca la "gran normalidad" del comienzo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las escuelas gallegas han arrancado, este jueves, un nuevo curso escolar en el que la normalidad ha vuelto a las aulas. Un comienzo como el que muchos deseaban, poder abrazarse, compartir y, sobre todo, "conocerse tal cual", ha señalado, la profesora del aula de tres años del CEIP San Roque de Corón, en Vilanova de Arousa (Pontevedra), consultada por Europa Press.

No obstante, en esta ya 'nueva normalidad', todavía quedan unas pequeñas pinceladas y normas implantadas con el covid-19. Así, en este inicio se vieron mascarillas del alumnado que llegaba en transporte escolar, ventilación en las aulas y entradas escalonadas en algunos centros, que también cuentan con periodos de adaptación --no obligatorios y a diferentes niveles-- para los más pequeños.

Todos los comienzos son difíciles y en este caso, no solo para las madres, padres y los alumnos, sino también para los profesores. "Yo también estoy nerviosa, tengo que conquistarlos", ha señalado la profesora, consultada, de Infantil.

Eso sí, ante todo empiezan "muy contentos" y han celebrado que este año "pueden verse las caras, sonreírles y achucharlos", sin duda, será uno de los cambios "más importantes" en este curso.

En Infantil se incorporan más de 51.700 alumnos en Galicia. Así las emociones han estado revueltas entre, sonrisas, lloros y ganas de "mamá y papá" que, en el aula en la que ha podido estar Europa Press, pronto cambiaron con un poco de música, juegos y las sorpresas preparadas por los profesores.

Otra de las ventajas de esta vuelta a la normalidad es que ahora, ya pueden compartir materiales. "Toda la vida se les dijo que había que compartir los juguetes y de repente todo era: no toques, no cojas... era contra natura", ha recordado la profesora.

Toda esta normalidad ha sido remarcada por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que como motivo del inicio de curso, en su visita al CEIP Mestre Rodríguez Xixerei, en Lavacolla, en Santiago de Compostela.

DIVERSIDAD DE OPINIONES Y DUDAS

Entre los más de 310.000 alumnos que se suman a las aulas gallegas desde Infantil a Bachillerato, las dudas y las diferentes opiniones de cómo afrontar este nuevo curso, también se hicieron notar.

Los que empiezan Primaria, también, han vivido un nuevo cambio, y las opiniones son muy diversas. Unos están "contentos por empezar en el colegio de los mayores" y otros "algo tristes porque van a echar de menos a su profesora", han señalado algunos niños consultados por Europa Press.

Entre los más veteranos, también hay nerviosismo e incertidumbre en esta vuelta. Alumnos de Bachillerato del IES A Basella de la localidad pontevedresa de Vilanova de Arousa, consultados por Europa Press, han afirmado que están "nerviosos", ya que este año se enfrentarán a las pruebas de acceso a la universidad.

No solo eso, muchos piensan en los compañeros que tendrán en el aula, los nuevos profesores y sobre todo "si están eligiendo bien lo que hacer en el futuro".

Las mismas sensaciones se han repetido en las localidades gallegas, que también han notado la afluencia de tráfico en una mañana en el que predomina el tiempo nublado, aunque en la capital gallega, por ejemplo, las intensas lluvias de los últimos días han dado una tregua para la entrada en los colegios.

PÉRDIDA DE ALUMNOS EN PRIMARIA

El alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores asistió este jueves al inicio del curso escolar, acercándose hasta un colegio emplazado en el rural, el CEIP de Marcón, y a uno situado en el casco urbano, el CEIP A Xunqueira I, para desearles un excelente regreso a las aulas que convertirán a estos pequeños pontevedreses "en buenos ciudadanos y profesionales del futuro".

El regidor ha destacado que "la principal diferencia de este inicio de curso con respecto a otros años es la pérdida de alumnos de Primaria, en gran parte por la baja natalidad que se registró la raíz de las crisis de 2008 y 2010", lo que "de momento no es preocupante, porque no se cierra ningún colegio y baja la ratio de alumnos por aula, lo cual no es malo, pero sí se tradujo en la pérdida de algunas líneas de Primaria (caso del CEIP A Xunqueira I)".

En este inicio de curso, el regidor pontevedrés afeó que las competencias sobre el mantenimiento "no se saben muy bien lo que es y lo que no y generan algún problema", pero se comprometió a "seguir cumpliendo las necesidades" que se presenten.

EDUCACIÓN: "GRAN NORMALIDAD"

El conselleiro de Educación, Cultura e Universidade, Román Rodríguez, ha destacado "la gran normalidad" con la que profesores y alumnos han regresado a las aulas en el primer día del curso escolar en Galicia.

De ello ha informado Román Rodríguez, quien prevé que los estudiantes de Formación Profesional "lleguen a 58.000 o 60.000 alumnos aproximadamente" en toda Galicia, aunque aún no hay cifra exacta porque el plazo de matriculación todavía terminó el miércoles.

Después de que hace unos días el conselleiro augurase una aplicación "caótica" de la nueva ley de educación (Lomloe), ha resaltado que el curso "comienza con una gran normalidad" en toda Galicia, "después de un momento de cierto rifirrafe político".

Además, ha defendido que Galicia sea una de las comunidades autónomas que no cuenta con la figura del coordinador de bienestar en sus aulas, pues se trata de una figura desarrollada por "un ministerio que no fue el educativo" y que "tuvo cierto desconocimiento a la hora de definir las funciones".

En este sentido, expone que en Galicia, dentro de los equipos de orientación y de convivencia de los centros, "ya se tiene una figura propia, un profesor específico que hace un trabajo prácticamente idéntico al que fija la nueva ley". Es por ello, que la Conselleria considera que "esa demanda o petición está perfectamente cubierta" e insisten en que "la misma figura, pero con otro nombre, ya existía en los centros educativos gallegos".