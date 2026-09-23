Besteiro acusa de beneficiar a municipios del PP a Rueda, que le replica con la "discriminación" de Sánchez

Archivo - El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en el pleno del Parlamento - DAVID CABEZON @ XUNTA - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El cruce de denuncias por "discriminación" política ha marcado la sesión de control de este miércoles, en la que el líder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha acusado al presidente, Alfonso Rueda, de beneficiar "en derechos" a municipios gobernados por el PP. El mandatario autonómico ha optado por mover al marco estatal el debate sobre el concepto "igualdad" y se ha quejado del trato del Gobierno central enumerando varias decisiones en las que ve agravio a Galicia.

Besteiro ha arrancado su intervención acusando al Ejecutivo de Rueda de "repartir los derechos según dónde vivas, a quién votes y el dinero que tienes en la cuenta". "En Galicia el código postal no solo nos dice dónde vives, sino qué derechos tienes", ha esgrimido el socialista, y ha preguntado al presidente si no le parece "injusto" que sean "la cuenta corriente, el código postal o el carné político" los que determinen "los derechos" de los ciudadanos.

A renglón seguido, ha apuntado al rural y ha denunciado que cuatro de cada diez personas en Galicia viven en núcleos "sin equipamientos sanitarios, ni servicios educativos públicos". Además, se ha referido al reciente plan de residencias impulsado por la Xunta y ha recalcado que "23 de las nuevas 25" equipaciones comprometidas "irán para ayuntamientos del PP.

En la misma línea, ha incidido en que "el 80% de los convenios directos" autonómicos, "más de 200 millones de euros", también "van a parar a ayuntamientos del PP".

"Eso son cifras, pero nos revelan un modelo de hacer política. Las casualidades y coincidencias, cuando la casualidad beneficia siempre a los mismos pasa a ser una forma de gobernar", ha criticado, en una intervención en la que también ha recordado que 36.200 personas "esperan por una vivienda pública", se ha quejado de la situación del transporte por carretera y ha insistido en que los populares "traicionan" a la emigración a la que "homenajearon" el 25 de julio.

"Era de primera para salir en la foto, pero ahora los gallegos y gallegas de la emigración son de segunda, porque no tienen derecho a decidir", ha aseverado.

QUEJAS DEL GOBIERNO

"No sé si es consciente de que tenemos la mitad de núcleos de población de toda España y aún así se hace un esfuerzo muy importante. Galicia es la única comunidad donde hay centros de salud en todos los ayuntamientos, en los 313. Y centros de infantil y primaria en el 93%", ha respondido Rueda, que ha lamentado que Besteiro cite los autobuses pero obvie la "discriminación" estatal en trenes y aeropuertos.

Pero antes de centrarse en los agravios que, a su juicio, comete el Gobierno estatal con Galicia, le ha recordado al líder del PSdeG que presidió la Diputación de Lugo, "con el 100% de convenios para ayuntamientos de PSOE y de BNG". Ha apostillado que, en este último caso, "porque no le quedaba más remedio".

Y mientras ha insistido en tildarlo de "último mohicano" en la defensa de Pedro Sánchez al no entrar en el debate de la huelga del Estatuto médico y los numerosos actos médicos que se suspenderán, ha enviado la pelota al tejado estatal con la intención ha dicho, de clarificar, qué entiende Besteiro por "igualdad entre territorios".

Así, se ha quejado de la "discriminación" que, a su modo de ver, sufre Galicia en decisiones del Gobierno frente "a las comunidades que lo chantajean"; o en el ámbito competencial. "Nosotros cada vez que se pide competencias supone sangre, sudor y lágrimas. Y ganar en el Tribunal Constitucional", ha esgrimido.

También se ha referido a la propuesta de reforma de financiación autonómica, que dejaría, sostiene, a la comunidad como "la tercera peor financiada". Y al "abandono" en infraestructuras, mientras "se promete a las comunidades de siempre lo de siempre".

Asimismo, ha aludido a la "invasión" de Ceuta y ha censurado que, con "compatriotas" en una situación complicado, Sánchez "diga que lo arregle Vivas", en referencia al presidente de la ciudad autónoma. "Ustedes están siendo muletillas del nacionalismo y así les va. Los nacionalismos son egoístas por sistema. Vale que los de aquí no consiguen nada, pero en otras comunidades sí", ha advertido.

NO DEJARÁ DE RECLAMAR AL GOBIERNO

Finalmente, ha reafirmado que él no dejará de exigir al Ejecutivo central un trato igualitario para la comunidad, con independencia de quién gobierno --también lo hará, ha asegurado, si Alberto Núñez Feijóo logra entrar en La Moncloa--.

Por su parte, Besteiro ha acusado a Rueda de limitarse a secundar las tesis de Génova y ha ironizado que la sesión de control de los miércoles en los plenos gallegos ya no solo parece "una sesión de control a la oposición", sino que además parece que está centrada "en Madrid".

"Tiene sentido porque yo ya he dicho que usted ha renunciado a ser presidente de Galicia y le ha trasladado ese poder a Feijóo", ha espetado, y le ha instado a negociar por el bien de la comunidad cuestiones como la financiación autonómica.