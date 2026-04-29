Besteiro acusa al PP de "castigar" a Lugo durante 27 bloqueando los grandes proyectos como el Museo de la Romanización

LUGO, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha denunciado este miércoles en Lugo el "bloqueo constante" del Partido Popular a los grandes proyectos de la ciudad, algo que ve como un "castigo" durante los últimos años", y ha señalado el Museo de la Romanización como el ejemplo más evidente de la "discriminación" que, a su juicio, ejerce la Xunta de Galicia desde hace casi una década.

Besteiro ha realizado estas declaraciones durante una nueva visita a la ciudad de Lugo junto al alcalde, Miguel Fernández. Ambos han explicado que el edificio, que data del siglo XVIII, está llamado a acoger este museo, cuya puesta en marcha sigue pendiente pese a que el Ayuntamiento asegura tener todo preparado desde hace años. De hecho, Fernández ha recordado que el Ayuntamiento ha buscado también fondos en el Gobierno nacional "para seguir invirtiendo en este proyecto si hace falta".

"El hecho de que el PP no obtenga respaldo en Lugo desde hace 27 años no es casual, sino consecuencia de una actitud de bloqueo permanente hacia la ciudad", ha afirmado el líder socialista, quien también ha aludido a la situación política municipal y a la moción de censura en marcha.

En este sentido, ha asegurado no tener "ningún tipo de contacto" con la concejala María Reigosa, aunque le ha recordado que "aún está a tiempo de rectificar". También ha tenido palabras de crítica para Elena Candia a la que ha acusado de "estar calladita en el Parlamento de Galicia mientras se aprobaban unos presupuestos sin un solo euro para el Museo de la Romanización".

Besteiro ha defendido el Museo de la Romanización como una infraestructura "vital" no solo para Lugo, sino también para Galicia y el noroeste peninsular, destacando su potencial cultural y turístico. Ambos han criticado que la Xunta no haya impulsado el proyecto en los últimos diez años, mientras, según indicó, sí se han destinado fondos a otras ciudades.

OTRAS DEMANDAS HISTÓRICOS

El dirigente socialista ha comparado este caso con otros proyectos históricos que, en su opinión, también sufrieron retrasos por la falta de apoyo del PP, como el Plan Paradai, y ha asegurado que su formación seguirá trabajando "desde cualquier ámbito" para sacar adelante iniciativas que beneficien a la ciudad.

El responsable socialista ha insistido en que Elena Candia ha favorecido esa discriminación que se está haciendo "porque al Partido Popular no le dan los números en las encuestas, han hecho una política anti Lugo y eso el vecino no lo olvida", ha añadido.

De cara al futuro, ha indicado que si con Candia la Xunta cambia y realiza inversiones como esta "estaríamos hablando de una política antidemocrática y partidista y por eso no apuestan los ciudadanos". También ha querido avanzar que si se produce el cambio de Gobierno "seguirán insistiendo en que se hagan esas inversiones", aunque ha señalado que sería "un claro ejemplo de como actúa el Partido Popular".

LOS "INCUMPLIMIENTOS" CON LA CIUDAD

Por su parte, el alcalde Miguel Fernández ha insistido en que el Ayuntameinto ha cumplido con su parte para hacer realidad el museo, recordando que dispone del edificio, de los restos arqueológicos -cerca de 25.000 piezas- y de financiación suficiente para su ejecución. "Lo único que falta es el compromiso de la Xunta", ha subrayado.

Fernández ha enmarcado esta situación en una lista de "incumplimientos" con la ciudad, entre los que citó infraestructuras pendientes como la calzada de As Gándaras, la conexión con la A-6, la Ronda Este o actuaciones en la calle Serra de Meira.

El regidor también ha hecho referencia al canon del agua, señalando que los vecinos de Lugo pagan cerca de 15 millones de euros sin que esa recaudación revierta en la ciudad. "Los datos evidencian una discriminación importante por parte de la Xunta", afirmó.

Finalmente, Fernández apeló al respaldo ciudadano a este proyecto y aseguró que la reivindicación del Museo de la Romanización continuará "desde el gobierno o desde la oposición", al considerarlo una infraestructura clave para el desarrollo de Lugo.