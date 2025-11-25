Besteiro acusa al PP de "comprar voluntades" tras la moción de Manzaneda: "Va en contra de los vecinos"

A CORUÑA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha acusado al PPdeG de "comprar voluntades" tras prosperar la moción de censura en Manzaneda (Ourense) por la que ha recuperado la Alcaldía en este municipio.

A preguntas de los periodistas, en un acto en A Coruña, ha rechazado "prácticas que responden a un impulso democrático totalmente equivocado". "No se está respetando el resultado electoral", ha dicho sobre lo que ha calificado como una "práctica creciente en el PP de Rueda".

"Si no ganamos las elecciones hacer compra de voluntades, que van en contra de la decisión que tomaron los vecinos de Manzaneda", ha sentenciado para insistir en que el exregidor Amable Fernández es el "alcalde moral" y para augurar que volverá a ostentar la Alcaldía tras las próximas elecciones municipales.

Y es que el portavoz popular en el Ayuntamiento de Manzaneda (Ourense), Pedro Yáñez, se ha convertido el lunes en el nuevo alcalde del municipio tras prosperar la moción de censura de PP y dos tránsfugas. Los populares retoman un bastón de mando que habían poseído por última mez (con José Hervella como regidor) 18 años atrás, en 2007.

En concreto, el PP había impulsado la moción de censura contra el exregidor socialista, Amable Fernández, junto a dos concejales ahora no adscritos que habían concurrido bajo las listas del PSdeG a las municipales, para hacer frente, según recoge el escrito, a la "grave situación de deterioro institucional, político y social que vive el Ayuntamiento".

Sin embargo, la moción inicialmente prevista para el 29 de octubre fue suspendida por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Ourense, tras aceptar la medida cautelar presentada por Fernández al existir posibles causas de nulidad, celebrándose finalmente este lunes.