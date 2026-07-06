Besteiro acusa al PP de "traicionar" a la emigración gallega y recuerda que la Ley de Nietos se aprobó hace cuatro años

Archivo - El secretario xeral del PSdeG y portavoz parlamentario, José Ramón Gómez Besteiro, en rueda de prensa - PSDEG - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha acusado al Partido Popular de "traicionar" la memoria democrática y a aquellos gallegos y gallegas que se vieron obligados a emigrar, mayoritariamente a América Latina, después de las críticas de los 'populares' a la llamada Ley de Nietos durante la última semana. En este contexto, el líder socialista ha recordado que esta normativa se aprobó hace cuatro años y ha insistido en que es una ley "que está en vigor apoyada por la mayoría del pueblo español".

"Se ven en una carrera, a la que se ven arrojados por la acción de Vox, y hoy el Partido Popular y Vox son lo mismo", ha aseverado el líder de los socialistas gallegos en declaraciones a los medios este lunes en Santiago. Todo ello después de que el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, acusase al Gobierno central de buscar incorporar por la "puerta de atrás" la Ley de Nietos.

En una entrevista a la Cadena Ser recogida por Europa Press, el conselleiro negó que el PP se oponga a la citada ley por existir descendientes exiliados del franquismo. Así, sostuvo que lo que no respaldan "es la forma en la que se hizo" y que sea "sin consenso y por la puerta de atrás".

"Fue una vuelta de tuerca a una traición evidente por parte de Feijóo y de Rueda a aquellos gallegos y gallegas que tuvieron que salir de nuestro país porque nuestro país no les ofrecía un futuro", ha aseverado Besteiro en referencia a las declaraciones del conselleiro.

Además, se ha negado a aceptar "la distinción entre gallegos de primera y de segunda" después de lo que ha definido como "una semana absolutamente trágica" para los descendientes de emigrantes gallegos.

"La traición es evidente, por tanto, por muchas vueltas que le den yo creo que no son capaces de convencer a nadie", ha añadido.

Con todo, ha insistido en que "negarles esa posibilidad a voto --a los descendientes-- es una traición inimaginable incluso para los fundadores del Partido Popular". "Lo triste es que ni Alfonso Rueda ni Alberto Núñez de Feijóo hagan cumplimiento de ese mandato que asumieron cuando fueron elegidos presidentes de la Xunta de defender a los gallegos allí donde estén", ha concluido.