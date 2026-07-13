Besteiro acusa a Rueda de "poner en riesgo hasta 1.000 millones" para Galicia por "negarse a negociar" por orden del PP

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, junto al alcalde de A Illa, Luis Arosa, y el diputado autonómico Julio Torrado - PSDEG

PONTEVEDRA, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha acusado al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, de "poner en riesgo hasta 1.000 millones" de euros para Galicia por su negativa a negociar con el Gobierno el nuevo modelo de financiación por "orden del PP".

En un acto en A Illa de Arousa (Pontevedra) y del que ha informado el PSdeG en un comunicado, Besteiro ha exigido al máximo mandatario autonómico que abandone el "no" permanente y se siente a negociar con el Gobierno de España un nuevo modelo de financiación que permita elevar hasta los 1.000 millones la aportación destinada a Galicia.

"La propuesta parte de 587 millones, pero se puede y se debe negociar para mejorarla. Podemos llegar a una franja de entre 900 y 1.000 millones, pero para eso tiene que existir voluntad política por parte de la Xunta y del Partido Popular", ha afirmado Besteiro.

El líder de los socialistas gallegos ha explicado que la propuesta toma como referencia los datos de 2023 y realiza una proyección hasta 2027, incluyendo también las nuevas cesiones de impuestos formuladas por el Ejecutivo estatal a las comunidades autónomas.

Frente a las cifras manejadas en los últimos días por el conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, Besteiro ha advertido de que "hay que saber leer también las propuestas" y ha reclamado "seriedad" en un debate decisivo para los servicios públicos de Galicia. "No podemos perder estos 15 días del mes de julio. Hay tiempo para hablar, para negociar y para defender las reivindicaciones justas que merece Galicia", ha señalado.

"Lo que no resulta aceptable", ha añadido, es que el Gobierno gallego responda con "no quiero hablar, no quiero discutir, no quiero dialogar y no quiero negociar".

Besteiro también ha puesto el foco en las "contradicciones" de la política financiera de la Xunta. Según ha sostenido, el Consello de Contas cifra en 190 millones el superávit del Gobierno gallego, unos recursos que el Ejecutivo autonómico destinó a amortizar deuda en lugar de emplearlos para reforzar los servicios públicos o acometer actuaciones pendientes.

"Cuando tiene 190 millones superávit, la Xunta los utiliza para pagar deuda. Pero cuando el Gobierno de España ofrece condonarle 4.010 millones, dice que no los quiere. Si alguien lo entiende, que venga y nos lo explique", ha ironizado.

REIVINDICACIONES DE A ILLA

Durante su visita a A Illa, Besteiro ha comprobado junto al alcalde, Luis Arosa, el estado del Paseo do Cantiño, un espacio de titularidad de Puertos de Galicia en el que el Ayuntamiento reclama una actuación integral.

El secretario xeral del PSdeG ha denunciado la falta de mantenimiento, las baldosas rotas, los baches y el deterioro de un "espacio emblemático" y de uso diario por parte de los vecinos.

"La Xunta ni actúa ni permite que avance un proyecto presentado por el Ayuntamiento para recuperar y humanizar todo este entorno", ha reprochado.

Besteiro se ha comprometido a mantener esta reivindicación en el Parlamento de Galicia y ha acusado al Gobierno de Rueda de "desatender" lo que es público y lo que pertenece a todos los vecinos y vecinas.

La misma "falta de respuesta", ha advertido, afecta al CEIP Torre-Illa, el único colegio del municipio, en el que estudian alrededor de 300 niños y que mantiene una cubierta antigua con elementos de fibrocemento y amianto que llevan años esperando por unas obras de mejora que el Consistorio relama reiteradamente a la Consellería.

"No se puede hablar de defensa de la educación pública mientras se mantienen durante años unas instalaciones educativas sin las actuaciones que se neceistan, ha dicho.

Por último, ha apoyando la propuesta municipal de recuperar la antigua casa de Marcial Dorado para el patrimonio municipal y convertirla en una residencia de mayores al servicio de los vecinos. "Sería un recuperación cargada de simbolismo al recuperar un patrimonio vinculado al narcotráfico" y convertirlo en "un recurso público al cuidado de las personas".

Besteiro ha sostenido que la Xunta debe atender estas demandas "sin discriminaciones políticas y con independencia de lo que vote la gente en casa ayuntamiento".