Besteiro acusa a Rueda de tratar a los servicios sociales como "un problema que externalizar"

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, se reúne con colectivos sociosanitarios en Pontevedra - PSDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSDeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha acusado este jueves al presidente de la Xunta de tratar los servicios sociales como "un problema que se externaliza" en lugar de hacer de ellos una "política pública central".

Así lo ha trasladado durante una reunión con colectivos sociosanitarios de Pontevedra, en la que ha analizado la "falta de liderazgo político real" por parte del Gobierno gallego y de la que ha informado el PSdeG en un comunicado.

El responsable socialista ha puesto como ejemplo de la "externalización" de los servicios sociales el caso de las residencias construidas por la Fundación Amancio Ortega, que pasa a donarlas a la Xunta par que la gestión final "pase a ser privada o confesional".

Así, ha afeado al Gobierno gallego que ceda funciones estructurales de las políticas públicas a entidades privadas o fundaciones y ha sostenido que "quien están pagando los salarios de estos servicios no es la Xunta, sino las entidades sociales a crédito".

Besteiro ha aludido a que actualmente hay 88 organizaciones haciéndose cargo de la gestión de 5.188 plazas de atención a la discapacidad concertadas, obligadas a abrir líneas de crédito para sobrevivir porque la Xunta no regulariza el incremento en el concierto social".

"Hoy en Galicia los servicios sociales no son la respuesta al envejecimiento y a la dependencia, sino que son el problema por la falta de gestión por parte de la Xunta", ha dicho.

En este sentido, ha criticado la "falta de liderazgo político real" por parte del Gobierno gallego" que, según ha sostenido, "provoca una crisis abierta en la gestión de la dependencia que deriva en retrasos inasumibles para los usuarios, saturación del servicio y descoordinación".

Además, ha recordado que la Consellería de Política Social lleva 16 años incumpliendo la obligación real de aprobar un Plan Estratégico de Servicios Sociales, por lo que el sistema está operando sin marco estratégico, con problemas graves en los servicios responsabilidad del Gobierno gallego.

El secretario xeral del PSdeG ha mantenido este encuentro antes de participar en una reunión con la militancia de las comarcas de Arousa y Pontevedra junto con el secretario xeral en la provincia, David Regades.