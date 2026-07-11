Besteiro aplaude el archivo de Altri y cree que Rueda "no lo entierra por convicción": "Lo hace porque no le queda otra"

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, en una manifestación contra Altri, en imagen de archivo. - PSDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha celebrado este sábado el archivo definitivo del proyecto de Altri pensado para Palas de Rei (Lugo), con el que cree que "ganan" Galicia" y la comarca de A Ulloa y también "la gente que nunca se resignó" en su oposición contra él.

No obstante, considera que la Xunta ha llegado "tarde y obligada". "Rueda no entierra Altri por convicción. Lo hace porque no le queda otra", ha opinado en un audio remitido a los medios este sábado. La decisión la hizo pública hace un día la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, que informó de que se le había comunicado a la empresa lusa el archivo "definitivo y firme" con una resolución, a la que cabe interponer recurso.

"Es un día excelente para Galicia, para la comarca de A Ulloa y para toda la gente que nunca se resignó a que le impusieran por la fuerza un proyecto que no era bueno para Galicia, que Galicia no necesitaba y que Galicia no quería", ha aplaudido el líder socialista.

Besteiro ha ensalzado el "triple 'no' razonado" del Gobierno durante este proceso: la exclusión del PERTE de descarbonización; la no concesión de ayudas públicas, y el rechazo a la subestación eléctrica. "La planificación del Estado responde a criterios técnicos, no a operaciones de propaganda", ha justificado. De hecho, esto último ha sido clave en la decisión de la Xunta, que la justifica principalmente por la imposibilidad de conexión eléctrica.

Por el contrario, considera que el Gobierno gallego ha llegado a este punto "tarde, obligada y sin reconocer en ningún momento el daño que este proyecto pudo causar". Por ese motivo no cree que el presidente de la Xunta haya cerrado el proyecto "por convicción", dado que "se limita a certificar la defunción por falta de enchufe", pese a --en sus palabras-- haberle puesto "alfombra roja durante cuatro años".

"ACUERDO SECRETO"

Para Besteiro, el archivo "no cierra las preguntas", sino que "las abre". El PSdeG ha vuelto a poner encima de la mesa el "acuerdo secreto" que la Xunta firmó con Altri en 2021 a través de Impulsa Galicia. Además, el partido ha puesto de manifiesto que este es un documento que el Gobierno gallego "se niega a hacer público".

"Queremos saber qué compromisos se adquirieron y si esta apuesta fallida le va a costar dinero a los gallegos y a las gallegas. Rueda tiene hoy una oportunidad magnífica para desclasificar esos papeles. Si no tiene nada que ocultar, que los enseñe", ha reclamado Besteiro.