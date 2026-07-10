La Xunta comunica a Altri el archivo definitivo del proyecto en Palas de Rei (Lugo) al verlo "inviable"

Archivo - Proyecto 'Gama', que planea Altri para Palas de Rei (Lugo). - GREENFIBER - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consellería de Economía e Industria ha comunicado a Altri el archivo "definitivo y firme" del proyecto previsto para Palas de Rei (Lugo) al considerar que las alegaciones presentadas por la empresa lusa son "inadecuadas e insuficientes" y que la factoría es "inviable" en la condiciones planteadas.

El anuncio lo ha realizado este mediodía la responsable del departamento autonómico, María Jesús Lorenzana, en declaraciones a los medios, en las que ha precisado que se trata de una resolución administrativa y, al igual que todas, cabe presenta un recurso contra ella.

El proceso de archivo de este proyecto, que ha recibido una importante contestación social, fue iniciado en febrero de este año debido a la falta de conexión eléctrica. La exclusión de la subestación necesaria de la planificación eléctrica del Gobierno central fue el factor determinante para que la Xunta diese este paso.

Desde entonces, la empresa tenía tres meses para alegar este proceso y plantear otra forma de conexión eléctrica. Aunque presentaron estas alegaciones justo al final del plazo, el Gobierno gallego continúa con el archivo previsto.

"Estas alegaciones no las consideramos adecuadas o suficientes para estimar lo que pretenden, que es continuar con el expediente. Por tanto, venimos de resolver de modo definitivo y firme por parte de la Xunta ese archivo del expediente de Altri", ha detallado.