Besteiro asegura que Carmela López será una "gran lideresa" al "timón" de la Diputación de Lugo

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, asiste al pleno de la Diputación de Lugo, en el que el expresidente José Tomé está como diputado no adscrito - CARLOS CASTRO/EUROPA PRESS

LUGO, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha asegurado que la alcaldesa de Burela, Carmela López, será una "gran lideresa" al "timón" de la Diputación de Lugo, institución en la que este miércoles ha tomado posesión como presidenta tras la renuncia el pasado mes de diciembre de José Tomé al ser denunciado por supuesto acoso sexual.

En declaraciones a los medios tras la celebración del pleno en el que Carmela López ha logrado el apoyo de PSOE, BNG y del propio Tomé, el jefe de filas del PSdeG ha descrito esta jornada como un "día de alegría" y ha asegurado que la nueva presidenta marca una "forma de hacer política claramente socialista", con su apuesta por la cooperación con los ayuntamientos y la integración de la provincia frente a un PP que "maltrata" la Galicia interior.

Besteiro, que ha destacado que este tipo de política supone un "aire fresco", ha rechazado las acusaciones del PP, que califica el acuerdo entre BNG y PSOE como "pacto de la vergüenza". "El PP que se deje de hacer declaraciones erráticas, descalificatorias, y que se centre en los intereses de la provincia", ha asegurado.

El secretario xeral del PSdeG ha sostenido que "el PP año tras año materializa" en la provincia de Lugo su falta de inversiones y de apuesta por el rural, al mirar solo "para otra parte de Galicia" y nunca para "Lugo y la Galicia interior".

Además, ha argumentado que los "pactos de la vergüenza" son las mociones de censura que el PP hace por toda Galicia "en los que se ignoran totalmente los resultados de las elecciones y en los que se pactan cuestiones inconfesables". "Aquí no hay ningún pacto de la vergüenza, sino una nueva presidenta elegida por la corporación", ha dicho.

Preguntado al respecto, Besteiro ha recordado que la dirección del PSdeG ha pedido a José Tome, quien ya está fuera de las siglas socialistas, que entregue el acta, pero ha recordado que el acta es personal.

Precisamente, si bien ha rechazado hacer declaraciones a los medios, Tomé se ha mostrado este miércoles dispuesto a facilitar la labor de gobierno a la nueva presidenta. "Hoy es su día", trasladó.