Besteiro asegura que "una gran mayoría" del PSdeG defiende el pacto sobre el gallego alcanzado con el PP

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, en rueda de prensa - PSDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro, ha asegurado que "una gran mayoría" de los militantes del PSdeG defiende el pacto sobre el gallego alcanzado con el Partido Popular para la actualización.

Así lo ha manifestado este lunes al ser preguntado al respecto en rueda de prensa en la semana en la que el pleno del Parlamento de Galicia acogerá el debate para la aprobación del Plan xeral de Normalización Lingüística tras el acuerdo entre ambos partidos.

"Soy una persona absolutamente respetuosa con todas las opiniones, aunque creo que una gran mayoría del Partido Socialista apoya la decisión de ese acuerdo en favor de nuestra lengua", ha manifestado.

En concreto, a finales de septiembre, el PP y el PSdeG sellaron un acuerdo en materia lingüística en el Parlamento que permitirá cambiar el decreto del gallego en la enseñanza aprobado bajo el mandato de Alberto Núñez Feijóo y levantar el veto a impartir en la lengua propia de la comunidad las materias científicas. Eso sí, se mantiene que en los centros bilingües debe pervivir un equilibrio idiomático del 50% en las materias no lingüísticas.

El acuerdo fue el paso previo aprobación de la actualización del Plan xeral de Normalización, que será debatido en el pleno que el Pazo do Hórreo acoge esta semana. Un debate que incluirá la comparecencia del conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, y la posibilidad de que los grupos presenten propuestas de resolución.