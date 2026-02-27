Besteiro atribuye a la "gestión pésima" de la Xunta el "parón eólico" en Galicia

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, en un acto en Baiona (Pontevedra) - PSDEG

PONTEVEDRA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha atribuido a la "gestión pésima" del Gobierno gallego el "parón eólico" en Galicia.

Así lo ha trasladado el político socialista al ser preguntado este viernes en Baiona por las críticas de la patronal eólica al "bloqueo" en el sector.

Al respecto, Besteiro ha dicho que la "gestión pésima" del sector eólico por parte del Gobierno gallego durante 17 años provocó que Galicia pasase de ser líder a ocupar la quinta posición en la producción de renovables.

Así, ha criticado que el Gobierno gallego lleve todo este tiempo dando "palos de ciego", al acumular hasta 14 modificaciones de la legislación eólica con la que lo único que, según ha afirmado, es el "parón eólico" de Galicia.