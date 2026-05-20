Besteiro en un audio distribuido a los medios: "Yo creo en Zapatero y a Zapatero"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha salido este miércoles en defensa del primer expresidente del Gobierno español investigado por un caso de corrupción al proclamar, en un audio distribuido a los medios de comunicación: "Yo creo en Zapatero y a Zapatero".

El audio, de 47 segundos de duración, fue distribuido después de que la mañana del martes, tras trascender la investigación al expresidente del Gobierno, el PSdeG cambiase una convocatoria de prensa para anular la presencia de Besterio y de que la mañana de este miércoles el dirigente socialista se ausentase de la sesión de control parlamentario al presidente de la Xunta, con el argumento de que no le correspondía formular pregunta a Alfonso Rueda.

En su lugar, y aunque no figuraba en su agenda pública, Besteiro se fue la mañana de este miércoles a estrenar el nuevo horario Alvia Lugo-Madrid.

En la línea con los mensajes de sus compañeros de filas socialistas, Besteiro recuerda en su audio "lo que significó para España y también para Galicia" el Gobierno de Zapatero, que resume en "derechos, libertades y avances sociales que cambiaron la vida de millones de personas".

El líder de los socialistas gallegos expresa su "máximo respeto a la justicia", a la par que reclama la "máxima prudencia" ante un procedimiento judicial "que está aún en su fase inicial".

"Pero también firmeza. Firmeza para decir que el presidente Zapatero merece ser tratado con la presunción de inocencia que ampara a cualquier ciudadano. Porque en Galicia y yo especialmente, sabemos perfectamente lo que eso significa", agrega Besteiro en referencia velada a las operaciones judiciales en las que él mismo se vio envuelto y que provocaron su salida de esfera pública, hasta que quedaron archivadas y pudo volver a la política activa.

Aprovecha también el dirigente socialista para reafirmar la idea del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que no se producirá un adelanto de las elecciones estatales al ironizar con que "el PP no debe ver muy seguras las elecciones del año 27 cuando recurre a este tipo de armamento político".