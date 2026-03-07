Besteiro carga contra la "inoperancia" de la Xunta en rehabilitación de vivienda y denuncia el caso de Tui

El Secretario Xeral Del Psdeg, José Ramón Gómez Besteiro, Visita Tui Para Denunciar El Estado De Abandono De Inmuebles Comprados Por La Xunta - PSDEG

PONTEVEDRA, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, carga contra la "inoperancia" de la Xunta en la rehabilitación de vivienda, con una política "absolutamente ineficaz". "El plan Rexurbe hace de todo menos resurgir", critica.

En una visita a Tui (Pontevedra), acompañado por el alcalde, Enrique Cabaleiro, el dirigente socialista ha denunciado el estado de abandono en el que la Xunta tiene varios inmuebles comprados hace siete años en el Plan Rexurbe.

Besteiro censura que desde 2019 "sigue todo igual", con edificios igual de abandonados que cuando el Gobierno gallego los compró para reformar. "Esta situación se reproduce en muchos cascos históricos de toda Galicia", afirma.

Lamenta que la Xunta "ni planifique ni ejecute" proyectos que contaban con recursos económicos. "¿Dónde va esa financiación?", cuestiona.

Por tal motivo, el secretario xeral del PSdeG deja claro que la vivienda es "el principal problema" de los gallegos y advierte de que hay más de 30.000 gallegos demandantes de vivienda pública en el registro de la Administración autonómica.

El alcalde reprocha que "de las cuatro viviendas que compró la Xunta para rehabilitar, seis años después no se comenzó ni la primera". "Le demandamos que asuma el compromiso que adquirió con el Ayuntamiento cuando prometió 17 millones de euros para invertir entre 2023 y 2027", agrega Cabaleiro.

ESTRATEGIA DE SALUD CON PERSPECTIVA DE GÉNERO

En otro orden de cosas, el Grupo Parlamentario Socialista ha registrado una iniciativa en el Parlamento en la que insta a la Xunta a impulsar una estrategia gallega para la atención integral de la salud de las mujeres "incorporando de manera real y efectiva la perspectiva de género en las políticas públicas sanitarias".

Los socialistas proponen mejorar el diagnóstico de enfermedades infradiagnosticadas en las mujeres, impulsar la investigación biomédica con enfoque de género y desarrollar programas específicos sobre salud menstrual, climaterio y salud mental.